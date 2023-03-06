Причина запрета парковки - заторы, которые образуются у спортивного комплекса "Локомотив-Арена" во время матчей. С 23 марта здесь нельзя будет парковаться, будут установлены соответствующие знаки "Остановка запрещена" и "Работает эвакуатор", припаркованные автомобили будут увозить на штрафстоянку. Водителей просят соблюдать правила дорожного движения.