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Posted Сегодня, 15:18

Published Сегодня, 15:18

Modified Сегодня, 15:20

Updated Сегодня, 15:20

Парковка возле спорткомплекса "Локомотив-Арена" будет запрещена с 23 марта

6 марта 2023, 15:18
Фото: 1MI
Парковаться у "Локомотив-Арена" с 23 марта будет нельзя.

Пресс-центр мэрии предупредил о запрете парковки у "Локомотив-Арена"

Пресс-центр мэрии сообщил о запрете на парковку возле "Локомотив-Арена" с 23 марта 2023 года.

Причина запрета парковки - заторы, которые образуются у спортивного комплекса "Локомотив-Арена" во время матчей. С 23 марта здесь нельзя будет парковаться, будут установлены соответствующие знаки "Остановка запрещена" и "Работает эвакуатор", припаркованные автомобили будут увозить на штрафстоянку. Водителей просят соблюдать правила дорожного движения.

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#Парковка#Эвакуатор#Локомотив — Арена#Транспорт#Город#Спорт#Новосибирск#Новосибирская область
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