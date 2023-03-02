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Posted Сегодня, 05:39

Published Сегодня, 05:39

Modified Сегодня, 05:41

Updated Сегодня, 05:41

Бывший любовник Бузовой из Новосибирска снова оштрафован за парковку

2 марта 2023, 05:39
Фото: с личной страницы ВК Давида Манукяна
Дава не первый раз получает штрафы

Певец и блогер Дава из Новосибирска снова оштрафован за парковку

Давид Манукян, известный как Дава, получил очередной штраф за неправильную парковку. На сайте ФССП рассказали, сколько заплатил певец из Новосибирска за штраф.

По данным сайта, бывший певицы Ольги Бузовой бойфренд из Новосибирска снова оштрафован за парковку элитного автомобиля. К слову, ранее Дава хвастался покупкой Cadillac Escalade, стоимость которого 20 млн рублей.

В первый раз блогера оштрафовали на 5 тысяч рублей в январе 2023 года. Он неправильно припарковал свой автомобиль в Москве, где сейчас и проживает. Штраф до сих пор не оплачен.

Недавно Московская дорожная инспекция, контролирующая соблюдение правил остановки и стоянки авто, выписала штраф в 3 тысячи рублей. Эта сумма была оплачена.

Напомним, что певец Дава долго время встречался с российской знаменитостью Ольгой Бузовой. Причиной разрыва стала ревность со стороны женщины. Их расставание прошло с громким скандалом и новыми песнями экс-звезды Дома-2. Также смотрите, где жили новосибирские знаменитости. 

Где жили новосибирские знаменитости – список адресов (Элджей, Шура, Прилучный)
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#Эмилия Губарева#Блогер#Дава#Общество#Город#Новосибирск#Транспорт#Штраф
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