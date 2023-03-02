Бывший любовник Бузовой из Новосибирска снова оштрафован за парковку

Posted Сегодня, 05:39
Published Сегодня, 05:39
Modified Сегодня, 05:41
Updated Сегодня, 05:41
По данным сайта, бывший певицы Ольги Бузовой бойфренд из Новосибирска снова оштрафован за парковку элитного автомобиля. К слову, ранее Дава хвастался покупкой Cadillac Escalade, стоимость которого 20 млн рублей.
В первый раз блогера оштрафовали на 5 тысяч рублей в январе 2023 года. Он неправильно припарковал свой автомобиль в Москве, где сейчас и проживает. Штраф до сих пор не оплачен.
Недавно Московская дорожная инспекция, контролирующая соблюдение правил остановки и стоянки авто, выписала штраф в 3 тысячи рублей. Эта сумма была оплачена.
Напомним, что певец Дава долго время встречался с российской знаменитостью Ольгой Бузовой. Причиной разрыва стала ревность со стороны женщины. Их расставание прошло с громким скандалом и новыми песнями экс-звезды Дома-2. Также смотрите, где жили новосибирские знаменитости.