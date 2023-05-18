В Новосибирске построят 43-этажный небоскреб на улице Ипподромской

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Первым на участке будет построен трехэтажный спортивно-оздоровительный центр. Он будет содержать открытый и закрытый спортивные залы.
После этого возведут жилой дом высотой 150 метров. Руководитель ГК «СибирьИнвест» Антон Струлев отметил, что территория имеет ограничение по объёму застройки из-за близости метро, сложного рельефа и наличия подземного бункера.
«Этот проект был заморожен на четыре года. Эти ограничения повлияли на расположение, внешний вид и функционал здания. Еще не решен вопрос по аэронавигации», - сказал Струлев.
Эксперты градсовета попросили застройщика предоставить новую версию проекта с визуализацией на следующем заседании совета.