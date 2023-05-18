В Новосибирске построят 43-этажный небоскреб на улице Ипподромской

Многоэтажный комплекс, включающий спортивно-оздоровительный центр и жилой дом в 43 этажа планируют построить на пересечении улиц Ипподромской и Октябрьской в Новосибирске. Обсуждение проекта состоялось на президиуме градостроительного совета мэрии 17 мая.

Первым на участке будет построен трехэтажный спортивно-оздоровительный центр. Он будет содержать открытый и закрытый спортивные залы. После этого возведут жилой дом высотой 150 метров. Руководитель ГК «СибирьИнвест» Антон Струлев отметил, что территория имеет ограничение по объёму застройки из-за близости метро, сложного рельефа и наличия подземного бункера. «Этот проект был заморожен на четыре года. Эти ограничения повлияли на расположение, внешний вид и функционал здания. Еще не решен вопрос по аэронавигации», - сказал Струлев. Эксперты градсовета попросили застройщика предоставить новую версию проекта с визуализацией на следующем заседании совета. «Тихий центр» под высотки: как мэрия «прячет» перезонирование участка «Универсама» Узнать подробнее