Мигранты в Новосибирске организовывали фиктивное проживание в РФ — ВИДЕО задержания

Posted Сегодня, 04:44
Published Сегодня, 04:44
Modified Сегодня, 04:49
Updated Сегодня, 04:49
По данным следствия, правоохранители вычислили организованную группу, которая состояла из мужчин среднеазиатского происхождения. Группа действовала на территории города и области и занималась организацией незаконного пребывания иностранных граждан в РФ. Они помогали им получать фиктивные документы, необходимые для пребывания на территории страны, а также помогали сдаче экзаменов по русскому языку, истории России и законодательству. Они также выступали в роли работодателей и принимающей стороны.
В ходе обысков правоохранители изъяли оборудование, электронные носители информации и документы иностранных граждан, которые имеют значение для расследования дела.
На данный момент, обвиняемым предъявлено обвинение, а по ходатайству следователя им избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается.