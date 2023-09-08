Мигранты в Новосибирске организовывали фиктивное проживание в РФ — ВИДЕО задержания

По данным следствия, правоохранители вычислили организованную группу, которая состояла из мужчин среднеазиатского происхождения. Группа действовала на территории города и области и занималась организацией незаконного пребывания иностранных граждан в РФ. Они помогали им получать фиктивные документы, необходимые для пребывания на территории страны, а также помогали сдаче экзаменов по русскому языку, истории России и законодательству. Они также выступали в роли работодателей и принимающей стороны.