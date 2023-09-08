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Мигрантов в Новосибирске арестовали за организацию фиктивного проживания в РФ

Мигранты в Новосибирске организовывали фиктивное проживание в РФ — ВИДЕО задержания

8 сентября 2023, 04:44
Фото: СУ СК по НСО

Мигрантов в Новосибирске арестовали за организацию фиктивного проживания в РФ

В Новосибирске возбуждено уголовное дело по факту организации незаконного пребывания иностранных граждан в России. Подробности сообщают в СУ СК по НСО.

По данным следствия, правоохранители вычислили организованную группу, которая состояла из мужчин среднеазиатского происхождения. Группа действовала на территории города и области и занималась организацией незаконного пребывания иностранных граждан в РФ. Они помогали им получать фиктивные документы, необходимые для пребывания на территории страны, а также помогали сдаче экзаменов по русскому языку, истории России и законодательству. Они также выступали в роли работодателей и принимающей стороны.

В ходе обысков правоохранители изъяли оборудование, электронные носители информации и документы иностранных граждан, которые имеют значение для расследования дела.

На данный момент, обвиняемым предъявлено обвинение, а по ходатайству следователя им избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается.

Видео: СУ СК по НСО
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