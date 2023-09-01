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Posted Сегодня, 09:02

Published Сегодня, 09:02

Modified Сегодня, 09:04

Updated Сегодня, 09:04

Мигрант пытался увести мальчика с остановки

В Новосибирске мигрант пытался похитить мальчика с остановки

1 сентября 2023, 09:02
Фото: Midjourney
Мигрант пытался увести мальчика с остановки
Женщина отбила у мигранта мальчика, которого тот пытался увести с остановки на ОбьГЭСе в Новосибирске. Она сама нашла родителей ребенка и рассказала им о произошедшем.

Инцидент произошел в День знаний, 1 сентября. Первоклассник один стоял на остановке Печатников, ждал автобус как к нему подошел мужчина восточной внешности. Он попытался его увести.

«Я вовремя подошла к остановке и это увидела. Было понятно, что мальчик не сын этому мужчине, и я вмешалась. Выхватила у него ребенка. Он его приманивал с собой шоколадкой в честь праздника», — рассказала храбрая сибирячка.

Иностранец испугался и быстро ретировался. А женщина нашла родителей и передала им ребенка. Собираются ли они заявлять в полицию неизвестно.

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