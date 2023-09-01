В Новосибирске мигрант пытался похитить мальчика с остановки

Posted Сегодня, 09:02
Published Сегодня, 09:02
Modified Сегодня, 09:04
Updated Сегодня, 09:04
Инцидент произошел в День знаний, 1 сентября. Первоклассник один стоял на остановке Печатников, ждал автобус как к нему подошел мужчина восточной внешности. Он попытался его увести.
«Я вовремя подошла к остановке и это увидела. Было понятно, что мальчик не сын этому мужчине, и я вмешалась. Выхватила у него ребенка. Он его приманивал с собой шоколадкой в честь праздника», — рассказала храбрая сибирячка.
Иностранец испугался и быстро ретировался. А женщина нашла родителей и передала им ребенка. Собираются ли они заявлять в полицию неизвестно.