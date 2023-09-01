В Новосибирске мигрант пытался похитить мальчика с остановки

Женщина отбила у мигранта мальчика, которого тот пытался увести с остановки на ОбьГЭСе в Новосибирске. Она сама нашла родителей ребенка и рассказала им о произошедшем.

Инцидент произошел в День знаний, 1 сентября. Первоклассник один стоял на остановке Печатников, ждал автобус как к нему подошел мужчина восточной внешности. Он попытался его увести. «Я вовремя подошла к остановке и это увидела. Было понятно, что мальчик не сын этому мужчине, и я вмешалась. Выхватила у него ребенка. Он его приманивал с собой шоколадкой в честь праздника», — рассказала храбрая сибирячка. Иностранец испугался и быстро ретировался. А женщина нашла родителей и передала им ребенка. Собираются ли они заявлять в полицию неизвестно. Читайте также: В Новосибирске полиция устроила облаву на мигрантов на улице Хилокской В Новосибирской области более тысячи заключенных сядут 1 сентября за парты 1 сентября после капремонта двери для учеников открыла школа № 61 в Академгородке