В Новосибирской области более тысячи заключенных сядут 1 сентября за парты

Posted Сегодня, 05:43
Published Сегодня, 05:43
Modified Сегодня, 05:45
Updated Сегодня, 05:45
Образовательный процесс организуют для подростков, которые в свои юные годы отбывают наказание или содержатся в СИЗО. Отказаться от получения общего и среднего общего образования могут только осужденные старше 30 лет.
«Школы работают на базе каждой колонии в регионе. Только несовершеннолетние осужденные, отбывающие наказание в Новосибирской воспитательной колонии, проходят обучение в ведомственной образовательной организации — Средняя общеобразовательная школа ГУФСИН России по Новосибирской области», — пояснили в пресс-службе ведомства.
С 1 сентября обучения начнут 1247 человек.