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В Новосибирской области более тысячи заключенных сядут 1 сентября за парты

В Новосибирской области более тысячи заключенных сядут 1 сентября за парты

1 сентября 2023, 05:43
Фото: 1MI
Учебный год начинается 1 сентября не только у обычных школьников, но и у заключенных колоний в Новосибирской области. За парты снова сядут 1247 человек.

Образовательный процесс организуют для подростков, которые в свои юные годы отбывают наказание или содержатся в СИЗО. Отказаться от получения общего и среднего общего образования могут только осужденные старше 30 лет.

«Школы работают на базе каждой колонии в регионе. Только несовершеннолетние осужденные, отбывающие наказание в Новосибирской воспитательной колонии, проходят обучение в ведомственной образовательной организации — Средняя общеобразовательная школа ГУФСИН России по Новосибирской области», — пояснили в пресс-службе ведомства.

С 1 сентября обучения начнут 1247 человек.

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#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Алина Шефер#Заключенные#1 сентября
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