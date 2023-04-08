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Комната вспыхнула в общежитии Новосибирска рано утром – подробности ЧП

8 апреля 2023, 03:03
Фото: Инцидент Новосибирск/ВК
Пожар произошел рано утром

В Новосибирске в общежитии на Народной загорелась комната на 4-м этаже

Пожар произошел рано утром в Калининском районе Новосибирска – загорелась комната на 4-м этаже. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.

В ВК-группе «Инцидент Новосибирск» появилось сообщение о том, что на улице Народная загорелась квартира. Произошло это 8 апреля в 6:41. Выяснилось, что огонь охватил комнату в 4-х этажном общежитии.

Эвакуировали 9 человек, в том числе ребенка. Открытое горение ликвидировали в 7:12, о чем уточнили в ГУ МЧС региона.

Огнем повреждены вещи и мебель в комнате – площадь возгорания 12 кв. метров. К тушению привлекались 10 единиц техники и 33 человека. Полностью пожар потушили в 08:49. Напомним, ранее затопило общежитие на улице Станционной, где ранее сорвало крышу ураганом. 

В Новосибирске затопило общежитие на Станционной с сорванной крышей
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#Эмилия Губарева#Пожар#Общежитие#Общество#Происшествия#Город#Новосибирск
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