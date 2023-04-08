Комната вспыхнула в общежитии Новосибирска рано утром – подробности ЧП

Posted Сегодня, 03:03
Published Сегодня, 03:03
Modified Сегодня, 03:05
Updated Сегодня, 03:05
В ВК-группе «Инцидент Новосибирск» появилось сообщение о том, что на улице Народная загорелась квартира. Произошло это 8 апреля в 6:41. Выяснилось, что огонь охватил комнату в 4-х этажном общежитии.
Эвакуировали 9 человек, в том числе ребенка. Открытое горение ликвидировали в 7:12, о чем уточнили в ГУ МЧС региона.
Огнем повреждены вещи и мебель в комнате – площадь возгорания 12 кв. метров. К тушению привлекались 10 единиц техники и 33 человека. Полностью пожар потушили в 08:49. Напомним, ранее затопило общежитие на улице Станционной, где ранее сорвало крышу ураганом.