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Posted Сегодня, 03:12

Published Сегодня, 03:12

Modified Сегодня, 03:14

Updated Сегодня, 03:14

В Новосибирске затопило общежитие на Станционной с сорванной крышей

30 марта 2023, 03:12
Фото: кадр из видео Ларисы Белаш
Общежитие без крыши начало затапливать в Новосибирске
Талая вода начала капать с потолков в общежитии на Станционной, 8 в Новосибирске. Крышу в здании отремонтировали совсем недавно после того, как ее снес ураган осенью 2022 года.
«Снег оседал на чердаке, когда крышу меняли. И вот когда снег начал таять, протекли потолки. У нас в квартирах дождь, стоят ведра. А людям меняли пол недавно, а теперь снова все промокло», - рассказала Atas.info местная жительница Лариса Белаш.

В аварийно-диспетчерской службе журналисту Atas.info пояснили, что уже устраняют проблему. По вопросам компенсации за ремонт и другим попросили обратиться в офис УК.

Напомним, общежитие на улице Станционной в Новосибирске осталось без крыши прошлой осенью. Кровлю сорвало ураганным ветром.

Мэрия выплатила пострадавшим жильцам по 100 тысяч рублей в качестве компенсации. Также им предложили переехать в маневренный фонд, но все отказались.

#Алина Шефер#Потоп#Общество#Новосибирск#Новосибирская область
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