В Новосибирске затопило общежитие на Станционной с сорванной крышей

Талая вода начала капать с потолков в общежитии на Станционной, 8 в Новосибирске. Крышу в здании отремонтировали совсем недавно после того, как ее снес ураган осенью 2022 года.

«Снег оседал на чердаке, когда крышу меняли. И вот когда снег начал таять, протекли потолки. У нас в квартирах дождь, стоят ведра. А людям меняли пол недавно, а теперь снова все промокло», - рассказала Atas.info местная жительница Лариса Белаш. В аварийно-диспетчерской службе журналисту Atas.info пояснили, что уже устраняют проблему. По вопросам компенсации за ремонт и другим попросили обратиться в офис УК. Напомним, общежитие на улице Станционной в Новосибирске осталось без крыши прошлой осенью. Кровлю сорвало ураганным ветром. Мэрия выплатила пострадавшим жильцам по 100 тысяч рублей в качестве компенсации. Также им предложили переехать в маневренный фонд, но все отказались.