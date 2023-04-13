Огромный кусок стены потеряло семейное общежитие в Кировском районе Новосибирска

Posted Сегодня, 03:28
Published Сегодня, 03:28
Modified Сегодня, 03:30
Updated Сегодня, 03:30
Пятиэтажному зданию уже более полувека, его построили в 1968 году, а капремонт ему предстоит пережить только в 2031 году. На днях у общежития частично разрушилась стена на первом этаже, и никто не поспешил заделать дыру.
«Мы в шоке от происходящего. Это общежитие для семейных, там живут дети и пожилые. Просто кусок стены отвалился и хоть бы что… Уже несколько дней здание в таком виде, рабочие не приезжали», - пожаловались Atas.info жители близлежащих домов.
Общежитие на Сибиряков-Гвардейцев, 44/1 принадлежит муниципальной УК АО «МУК». Оказалось, там об этой проблеме даже не знают.
«К нам не поступали обращения о рухнувшей стене. На другие проблемы жильцы тоже не жаловались», - сообщили журналисту сайта представители Управляющей компании.
В УК не стали обещать, что вызовут на адрес бригады для проверки разрушения. Только попросили направить все вопросы официальным запросом директору.