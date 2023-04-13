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Огромный кусок стены потеряло семейное общежитие в Кировском районе Новосибирска

13 апреля 2023, 03:28
Фото: atas.info
Стена рухнула у общежития в Новосибирске

В Новосибирске стена рухнула у семейного общежития на Сибиряков-Гвардейцев

Кусок стены отвалился у семейного общежития на улице Сибиряков-Гвардейцев, 44/1 в Новосибирске. Об этом Atas.info 13 апреля рассказали жители соседних домов.

Пятиэтажному зданию уже более полувека, его построили в 1968 году, а капремонт ему предстоит пережить только в 2031 году. На днях у общежития частично разрушилась стена на первом этаже, и никто не поспешил заделать дыру.

«Мы в шоке от происходящего. Это общежитие для семейных, там живут дети и пожилые. Просто кусок стены отвалился и хоть бы что… Уже несколько дней здание в таком виде, рабочие не приезжали», - пожаловались Atas.info жители близлежащих домов.

Общежитие на Сибиряков-Гвардейцев, 44/1 принадлежит муниципальной УК АО «МУК». Оказалось, там об этой проблеме даже не знают.

«К нам не поступали обращения о рухнувшей стене. На другие проблемы жильцы тоже не жаловались», - сообщили журналисту сайта представители Управляющей компании.

В УК не стали обещать, что вызовут на адрес бригады для проверки разрушения. Только попросили направить все вопросы официальным запросом директору.

 

#Алина Шефер#Обрушение#Общежитие#Общество#Новосибирск#Новосибирская область
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