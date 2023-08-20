Новосибирские прокуроры помешали выселить на улицу бывшего работника лесокомбината

Posted Сегодня, 07:48
Published Сегодня, 07:48
Modified Сегодня, 07:50
Updated Сегодня, 07:50
«Решение о выселении из общежития было обжаловано. Отсутствие заключенного договора социального найма не является основанием для выселения», — рассказали «КП-Новосибирск» в прокуратуре Ленинского района Новосибирска.
Согласно данным надзорного ведомства, бывший рабочий Новосибирского лесокомбината получил комнату в общежитии на улице Чулымская в 1994 году. После этого общежитие было передано в муниципальную собственность и полноценную регистрацию пенсионер получил в декабре 2003 года.
В результате мужчина подал иск о признании права на жилье и заключении договора социального найма, но в этом ему было отказано. В свою очередь, администрация Ленинского района направила иск о выселении мужчины из общежития.