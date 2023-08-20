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Мужчина получил комнату как работник лесокомбината

Новосибирские прокуроры помешали выселить на улицу бывшего работника лесокомбината

20 августа 2023, 07:48
Фото: 1MI
Мужчина получил комнату как работник лесокомбината
В Новосибирске прокуратура не позволила выселить из общежития пенсионера. Соответствующее решение вступило в силу в середине августа.
«Решение о выселении из общежития было обжаловано. Отсутствие заключенного договора социального найма не является основанием для выселения», — рассказали «КП-Новосибирск» в прокуратуре Ленинского района Новосибирска.

Согласно данным надзорного ведомства, бывший рабочий Новосибирского лесокомбината получил комнату в общежитии на улице Чулымская в 1994 году. После этого общежитие было передано в муниципальную собственность и полноценную регистрацию пенсионер получил в декабре 2003 года.

В результате мужчина подал иск о признании права на жилье и заключении договора социального найма, но в этом ему было отказано. В свою очередь, администрация Ленинского района направила иск о выселении мужчины из общежития.

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#Новосибирск#Происшествия#Александр Ляхов#Пенсионер#Прокуратура#Жилье#Общежитие
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