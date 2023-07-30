Сирота из Новосибирской области не может получить квартиру более 12 лет

Posted Сегодня, 07:08
Published Сегодня, 07:08
Modified Сегодня, 07:10
Updated Сегодня, 07:10
Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин принял под свой контроль вопрос о предоставлении жилья девушке-сироте из Колывани Новосибирской области. Это было объявлено в пресс-службе ведомства. Сироте уже более 12 лет не удается получить собственное жилье.
У этой молодой женщины есть четырехмесячный ребенок, и она вынуждена оплачивать аренду жилья, находясь в декретном отпуске. Она в течение долгого времени обращалась к властям, но это никак не повлияло на ее ситуацию.
В связи с этим, руководитель регионального следственного комитета Евгений Долгалев должен будет представить доклад в центральный офис СК.