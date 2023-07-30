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Сирота из Новосибирской области не может получить квартиру более 12 лет

30 июля 2023, 07:08
Фото: 1MI
Ключи от квартиры девушка так и не получила

Глава СКР Бастрыкин взял на контроль предоставление жилья девушке-сироте

Девушка-сирота из Колывани уже 12 лет не может получить жилье, в дело вмешался глава СК РФ Александр Бастрыкин.

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин принял под свой контроль вопрос о предоставлении жилья девушке-сироте из Колывани Новосибирской области. Это было объявлено в пресс-службе ведомства. Сироте уже более 12 лет не удается получить собственное жилье.

У этой молодой женщины есть четырехмесячный ребенок, и она вынуждена оплачивать аренду жилья, находясь в декретном отпуске. Она в течение долгого времени обращалась к властям, но это никак не повлияло на ее ситуацию.

В связи с этим, руководитель регионального следственного комитета Евгений Долгалев должен будет представить доклад в центральный офис СК.

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#Эмилия Губарева#Новосибирская область#Общество#Сирота#Жилье#Бастрыкин#Александр Бастрыкин
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