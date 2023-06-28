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Бывшего замглавы Здвинского района осудят за холодный дом для сирот

28 июня 2023, 06:56
Фото: СУ СКР по Новосибирской области
Сироты жили без воды,света и тепла

В Новосибирской области осудят экс-замглавы администрации за жуткие условия для сирот

В Новосибирской области завершено расследование уголовного дела о превышении должностных полномочий. По версии следствия, чиновник намеренно приобрел для сирот некачественное жилье.
«Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего заместителя главы администрации Здвинского района. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 286 УК РФ (совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение охраняемых законом интересов государства)», — рассказали в пресс-службе Следственного комитета по Новосибирской области.
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По версии следствия, в октябре прошлого года бывший заместитель главы администрации Здвинского района разрешил ввод в эксплуатацию жилого дома для сирот. При этом внутри не было всего самого необходимого для проживания и квартирантам приходилось мерзнуть и жить без воды, света и элементарной вентиляции. Об откровенно плохих условиях, созданных для сирот, прекрасно знали сотрудники администрации.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем, уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

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#Новосибирская область#Происшествия#Александр Ляхов#Дети-сироты#Чиновник#Следственный комитет
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