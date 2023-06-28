Бывшего замглавы Здвинского района осудят за холодный дом для сирот

По версии следствия, в октябре прошлого года бывший заместитель главы администрации Здвинского района разрешил ввод в эксплуатацию жилого дома для сирот. При этом внутри не было всего самого необходимого для проживания и квартирантам приходилось мерзнуть и жить без воды, света и элементарной вентиляции. Об откровенно плохих условиях, созданных для сирот, прекрасно знали сотрудники администрации.