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Сквозняком разрушило стену общежития в Кировском районе Новосибирска

18 апреля 2023, 10:29
Фото: atas.info
Стена рухнула из-за непогоды у общежития в Новосибирске
Стена разрушилась из-за непогоды у семейного общежития на улице Сибиряков-Гвардейцев, 44/1 в Новосибирске. Причину обрушения и сроки ремонта Atas.info назвал директор АО «МУК» Анатолий Зыков.

Напомним, 13 апреля в редакцию пожаловались жильцы общежития. Они сообщили, что на 1 этаже от дома отошел огромный кусок стены.

Огромный кусок стены потеряло семейное общежитие в Кировском районе Новосибирска
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«Произошло обрушение оконного проема стены здания. Предположительно, из-за возникших неблагоприятных погодных метеоусловий, высокой влажности воздуха и резкого снижения температур. Со стороны «МУК» разработана и утверждена сметная документация на выполнение работ по восстановлению поврежденного участка», - сообщил Atas.info глава муниципальной УК жилого дома Зыков.
На дыру в стене векового семейного общежития в Новосибирске обратили внимание
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Он добавил, что 14 апреля аварийную стену огородили сеткой в целях безопасности жильцов и для расчистки площадки от строительного мусора. Сейчас готовятся к ремонту.

«Планируемый срок окончания ремонтных работ на основании договора подряда до 30 июня 2023 года».

Стоит отметить, семейное общежитие на Сибиряков-Гвардейцев, 44/1 в Новосибирске построили в 1968 году. В здании располагаются 165 комнат, в которых проживают 198 человек.

#Алина Шефер#Разрушение#Общежитие#Общество#Новосибирск#Новосибирская область
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