Сквозняком разрушило стену общежития в Кировском районе Новосибирска

Posted Сегодня, 10:29
Published Сегодня, 10:29
Modified Сегодня, 10:31
Updated Сегодня, 10:31
Напомним, 13 апреля в редакцию пожаловались жильцы общежития. Они сообщили, что на 1 этаже от дома отошел огромный кусок стены.
«Произошло обрушение оконного проема стены здания. Предположительно, из-за возникших неблагоприятных погодных метеоусловий, высокой влажности воздуха и резкого снижения температур. Со стороны «МУК» разработана и утверждена сметная документация на выполнение работ по восстановлению поврежденного участка», - сообщил Atas.info глава муниципальной УК жилого дома Зыков.
Он добавил, что 14 апреля аварийную стену огородили сеткой в целях безопасности жильцов и для расчистки площадки от строительного мусора. Сейчас готовятся к ремонту.
«Планируемый срок окончания ремонтных работ на основании договора подряда до 30 июня 2023 года».
Стоит отметить, семейное общежитие на Сибиряков-Гвардейцев, 44/1 в Новосибирске построили в 1968 году. В здании располагаются 165 комнат, в которых проживают 198 человек.