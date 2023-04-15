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Published Сегодня, 04:26

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Updated Сегодня, 04:28

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На дыру в стене векового семейного общежития в Новосибирске обратили внимание

15 апреля 2023, 04:26
Фото: atas.info
Дыру в стене общежития начали заделывать в Новосибирске

В Новосибирске дыру в стене семейного общежития начали заделывать

После публикации Atas.info на дыру в стене семейного общежития на улице Сибиряков-Гвардейцев, 44/1 в Новосибирске обратили внимание. Наши читатели сообщили, что ее начали заделывать.

Напомним, несколько дней назад кусок стены отвалился у многоэтажного общежития 1968 года постройки. В здании находится порядка 160 квартир, в которых проживают семьи.

Фото: atas.info
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Оказалось, что до звонка журналиста Atas.info в УК АО «МУК» о разрушении не знали. Спустя два дня, как рассказали местные жители, в общежитие приехали рабочие и огородили дыру, чтобы начать ремонт.

Редакция ранее направляла в Управляющую компанию запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации ответ не поступил.  

#Алина Шефер#Новосибирск#Новосибирская область#Общество#Разрушение#Жилой дом
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