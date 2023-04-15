На дыру в стене векового семейного общежития в Новосибирске обратили внимание

Posted Сегодня, 04:26
Published Сегодня, 04:26
Modified Сегодня, 04:28
Updated Сегодня, 04:28
Напомним, несколько дней назад кусок стены отвалился у многоэтажного общежития 1968 года постройки. В здании находится порядка 160 квартир, в которых проживают семьи.
Оказалось, что до звонка журналиста Atas.info в УК АО «МУК» о разрушении не знали. Спустя два дня, как рассказали местные жители, в общежитие приехали рабочие и огородили дыру, чтобы начать ремонт.
Редакция ранее направляла в Управляющую компанию запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации ответ не поступил.