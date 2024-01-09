Комната в общежитии загорелась в Новосибирске — есть пострадавшие

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Как уточнили в МЧС, инцидент произошел около 00 ночи 9 января. Горела комната в пятиэтажном общежитии на улице Ученическая, 4 на 1-м этаже.
«Выезд 23:56. Прибытие 00:05. Локализация 00:12. Ликвидация открытого горения 00:14. Полная ликвидация 00:30», — отметили в ведомстве.
Там загорелись вещи на площади 20 кв. м. Соседи самостоятельно эвакуировали двух человек из этого места до приезда пожарных. Пострадали мужчины 1989 и 1974 года рождения. Они получили ожоги. Их доставили в реанимацию.
С первого этажа здания самостоятельно эвакуировались 20 человек, пострадавших нет. На втором этаже задымления не было. Эвакуация не потребовалась. В ликвидации ЧП были задействованы 8 единиц спецтехники и 26 человек.