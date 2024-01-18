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Девушка угрожала однокурсникам

Студентка из Новосибирска пригрозила однокурсникам массовой расправой

18 января 2024, 03:00
Фото: infopro54.ru
Девушка угрожала однокурсникам
Второкурсница колледжа угрожала студентам массовой расправой и желала, чтобы учебное заведение сгорело дотла: это вызвало тревогу у ее одногруппников, родителей и администрации колледжа.

Студентка второго курса Полина опубликовала ряд сообщений в своем Telegram-канале, в которых выразила ненависть к своим преподавателям и одногруппникам из колледжа. Она оправдывала акты насилия в школах и желала, чтобы учебное заведение полностью сгорело.

Как рассказали ее знакомые, Полина всегда была замкнутой девушкой, не общалась с другими студентами. Некоторые даже предполагали, что она употребляет наркотики из-за странных мыслей, которые она транслировала в канале.

Скоро одногруппники заметили странные заявления в мессенджере. В своих сообщениях она жаловалась на отсутствие каких-либо событий в колледже и оправдывала скулшутеров (явление называют «расстрелами школьников» или «стрельбой в школе», — Прим.ред).

Однокурсники рассказали об этом родителям и преподавателям. В ответ Полина назвала эти девушек быдлом и отбросами. Администрация колледжа вмешалась и решила отчислить студентку, сообщает Infopro54. Ее также поставили на профилактический контроль в центре по борьбе с экстремизмом. Позднее Полина заявила, что просто шутила и не ожидала такой резонанс.

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