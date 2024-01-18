Студентка из Новосибирска пригрозила однокурсникам массовой расправой

Однокурсники рассказали об этом родителям и преподавателям. В ответ Полина назвала эти девушек быдлом и отбросами. Администрация колледжа вмешалась и решила отчислить студентку, сообщает Infopro54. Ее также поставили на профилактический контроль в центре по борьбе с экстремизмом. Позднее Полина заявила, что просто шутила и не ожидала такой резонанс.