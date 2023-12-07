Стрельба в школе Брянска: что известно к этому часу

Posted Сегодня, 08:08
Published Сегодня, 08:08
Modified Сегодня, 08:26
Updated Сегодня, 08:26
Как сообщают «Новые Известия», четырнадцатилетняя Алина А. поднялась на четвертый этаж, вошла в кабинет биологии и открыла стрельбу, ранив нескольких учеников. После этого девочка покончила с собой.
При этом данные о пострадавших разнятся. На сайте городской администрации появилось сообщение о двух погибших в результате расстрела, но позже его оперативно удалили. УМВД России по Брянской области сообщает о пяти раненых мальчиках.
Сама 8-классница покончила с собой.
Депутат Госдумы Александр Хинштейн опубликовал в Telegram-канале оружие, из которого могла стрелять школьница. Им якобы является охотничье ружье «Бекас-3», принадлежащее ее отцу. Он хранил его в тубусе.
На данный момент предполагаемой причиной расстрела является травля и унижение восьмиклассницы со стороны одноклассников. Обстоятельства происшествия устанавливаются.