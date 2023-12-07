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Девочка принесла в школу ружье

Стрельба в школе Брянска: что известно к этому часу

7 декабря 2023, 08:08
Фото: 1MI
Девочка принесла в школу ружье

В Брянске ученица 8 класса устроила стрельбу в школе — есть погибшие

В Брянске ученица гимназии №5 пришла на урок биологии и расстреляла одноклассников из ружья. В ходе инцидента пострадали пять человек.

Как сообщают «Новые Известия», четырнадцатилетняя Алина А. поднялась на четвертый этаж, вошла в кабинет биологии и открыла стрельбу, ранив нескольких учеников. После этого девочка покончила с собой.

При этом данные о пострадавших разнятся. На сайте городской администрации появилось сообщение о двух погибших в результате расстрела, но позже его оперативно удалили. УМВД России по Брянской области сообщает о пяти раненых мальчиках.

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Сама 8-классница покончила с собой.

Депутат Госдумы Александр Хинштейн опубликовал в Telegram-канале оружие, из которого могла стрелять школьница. Им якобы является охотничье ружье «Бекас-3», принадлежащее ее отцу. Он хранил его в тубусе.

На данный момент предполагаемой причиной расстрела является травля и унижение восьмиклассницы со стороны одноклассников. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

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