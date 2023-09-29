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Новосибирец продает портрет Ленина из мусорки

В Новосибирске продают найденный в мусоре портрет Ленина за 5 млн рублей

29 сентября 2023, 08:26
Фото: 1MI
Новосибирец продает портрет Ленина из мусорки
Житель Новосибирска нашел в мусорном баке портрет Владимира Ленина и выставил его на продажу. Цена — 5 млн рублей.

«Это приемлемая цена для портрета такого важного в истории человека, я считаю. Я нашел его в мусорке, думаю, он имеет для кого-то ценность», — рассказал журналисту сибиряк.

Это черно-белый портрет Ленина, выполненный на куске железа. Вероятно, даже не относится к антиквариату.

Продавец рассказал, что портретом вождя, организатора Октябрьской революции уже многие интересуются. Он даже готов торговаться.

Ранее в Новосибирске пытались за несколько миллионов продать автограф президента РФ Владимира Путина.

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