В Новосибирске продают найденный в мусоре портрет Ленина за 5 млн рублей

Posted Сегодня, 08:26
Published Сегодня, 08:26
Modified Сегодня, 08:29
Updated Сегодня, 08:29
«Это приемлемая цена для портрета такого важного в истории человека, я считаю. Я нашел его в мусорке, думаю, он имеет для кого-то ценность», — рассказал журналисту сибиряк.
Это черно-белый портрет Ленина, выполненный на куске железа. Вероятно, даже не относится к антиквариату.
Продавец рассказал, что портретом вождя, организатора Октябрьской революции уже многие интересуются. Он даже готов торговаться.
Ранее в Новосибирске пытались за несколько миллионов продать автограф президента РФ Владимира Путина.