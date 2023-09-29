В Новосибирске автоледи остудила у салона 4,4 млн рублей за машину

Posted Сегодня, 07:54
Published Сегодня, 07:54
Modified Сегодня, 07:56
Updated Сегодня, 07:56
Судебные тяжбы длились три. В 2016-м сибирячка купила иномарку в автосалоне с хорошей репутацией. Ради машины мечты взяла кредит.
Только порадоваться покупке женщина практически не успела. Пока ехала из салона домой произошла авария — из двигателя машины доносился странный шум. Она вернулась в магазин и отдала иномарку на двухнедельную диагностику.
Специалисты выявили серьезную поломку. Тогда сибирячка решила вернуть машину, потребовала деньги, но ей отказали.
Женщине пришлось нанимать юриста. Они пытались урегулировать в досудебном порядке. Автосалон пытался доказать, что поломка произошла уже после покупки, пишет НГС.
В итоге покупательница подала иск в суд. Автосалон проиграл и теперь должен выплатить 4,4 млн рублей со всеми неустойками.