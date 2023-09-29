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В Новосибирске автоледи остудила у салона 4,4 млн рублей за машину

В Новосибирске автоледи остудила у салона 4,4 млн рублей за машину

29 сентября 2023, 07:54
Фото: 1MI
Автосалон проиграл суд на 4,4 млн рублей у покупательницы в Новосибирске. Женщина утверждала, что ей продали сломанный автомобиль Nissan Qashqai.

Судебные тяжбы длились три. В 2016-м сибирячка купила иномарку в автосалоне с хорошей репутацией. Ради машины мечты взяла кредит.

Только порадоваться покупке женщина практически не успела. Пока ехала из салона домой произошла авария — из двигателя машины доносился странный шум. Она вернулась в магазин и отдала иномарку на двухнедельную диагностику.

Специалисты выявили серьезную поломку. Тогда сибирячка решила вернуть машину, потребовала деньги, но ей отказали.

Женщине пришлось нанимать юриста. Они пытались урегулировать в досудебном порядке. Автосалон пытался доказать, что поломка произошла уже после покупки, пишет НГС.

В итоге покупательница подала иск в суд. Автосалон проиграл и теперь должен выплатить 4,4 млн рублей со всеми неустойками.

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