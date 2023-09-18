Вахтовик подал в суд Новосибирска на авиакомпанию S7 за ночные кошмары

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В Новосибирске один из работников на вахте подал иск в суд против авиакомпании S7 из-за страшных снов, которые его мучают после неудачного полета. Об этом сообщает Mash Siberia.
Мужчина летел из Магадана в Новосибирск для работы на вахте. Во время полета произошла ошибка в системе, самолет покрылся инеем, начал кружить и наклонился. Было принято решение совершить посадку в Иркутске. Позже выяснилось, что экипаж ошибочно сообщил о скорости и о том, что им нужно вернуться в Магадан.
Из-за страшного переживания пассажир обратился к врачу, так как боится летать, хотя работникам на вахте это приходится делать часто.
Суд присудил компании S7 выплатить пострадавшему 20 тысяч рублей в качестве компенсации за моральный ущерб.