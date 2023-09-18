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Самолет совершил вынужденную посадку

Вахтовик подал в суд Новосибирска на авиакомпанию S7 за ночные кошмары

18 сентября 2023, 02:54
Фото: atas.info
Самолет совершил вынужденную посадку
Вахтовик из Магадана подал в суд на авиакомпанию из Новосибирска после ночных кошмаров, вызванных неудачным полетом.

В Новосибирске один из работников на вахте подал иск в суд против авиакомпании S7 из-за страшных снов, которые его мучают после неудачного полета. Об этом сообщает Mash Siberia.

Мужчина летел из Магадана в Новосибирск для работы на вахте. Во время полета произошла ошибка в системе, самолет покрылся инеем, начал кружить и наклонился. Было принято решение совершить посадку в Иркутске. Позже выяснилось, что экипаж ошибочно сообщил о скорости и о том, что им нужно вернуться в Магадан.

Из-за страшного переживания пассажир обратился к врачу, так как боится летать, хотя работникам на вахте это приходится делать часто.

Суд присудил компании S7 выплатить пострадавшему 20 тысяч рублей в качестве компенсации за моральный ущерб.

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#Общество#Транспорт#Новосибирск#Новосибирская область#Суд#Самолет#Авиакомпания#Эмилия Губарева#Перелёт#Моральный ущерб
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