Вахтовик подал в суд Новосибирска на авиакомпанию S7 за ночные кошмары

Мужчина летел из Магадана в Новосибирск для работы на вахте. Во время полета произошла ошибка в системе, самолет покрылся инеем, начал кружить и наклонился. Было принято решение совершить посадку в Иркутске. Позже выяснилось, что экипаж ошибочно сообщил о скорости и о том, что им нужно вернуться в Магадан.