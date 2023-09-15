Пилот «Уральских авиалиний» объяснил, почему посадил самолет на новосибирском поле

Posted Сегодня, 08:41
Published Сегодня, 08:41
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Пилот Сергей Белов, работающий на самолете А320 компании «Уральские авиалинии», рассказал о причинах, по которым он принял решение посадить самолет в поле под Новосибирском. Он объяснил, что если бы произошел отказ двигателя, то через восемь минут кончилось бы топливо и могли возникнуть серьезные последствия. Поэтому, чтобы сохранить безопасность и здоровье пассажиров, пилот считал необходимым совершить посадку при работающих двигателях.
Перед этим Белов провел брифинг со вторым пилотом и объяснил сложившуюся ситуацию диспетчеру. Он также отметил, что в течение полутора лет он несколько раз тренировался на тренажерах ситуации с отказом двигателя и аварийными эвакуациями.
Самолет, следовавший из Сочи в Омск, совершил экстренную посадку в поле в Новосибирской области 12 сентября. На борту было 161 пассажир, включая 21 ребенка, но никто не пострадал, и самолет не получил сильных повреждений.
Глава компании «Уральские авиалинии» Сергей Скуратов сообщил, что причиной экстренной посадки стал частичный отказ гидравлики. Росавиация создала комиссию для расследования происшествия.
Следствие возбудило уголовное дело по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Черные ящики самолета Airbus A320 были изъяты следователями 14 сентября.