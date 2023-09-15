Пилот «Уральских авиалиний» объяснил, почему посадил самолет на новосибирском поле

Пилот Сергей Белов, работающий на самолете А320 компании «Уральские авиалинии», рассказал о причинах, по которым он принял решение посадить самолет в поле под Новосибирском. Он объяснил, что если бы произошел отказ двигателя, то через восемь минут кончилось бы топливо и могли возникнуть серьезные последствия. Поэтому, чтобы сохранить безопасность и здоровье пассажиров, пилот считал необходимым совершить посадку при работающих двигателях.