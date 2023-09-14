«Русская рулетка»: Летать на самолетах становится смертельно опасно

При этом депутаты ни словом не обмолвились о ситуации, в которой оказались отечественные авиакомпании после введения антироссийских санкций в 2022 году. Во многом именно из-за них перевозчикам становится теперь всё сложнее поддерживать авиапарк в рабочем состоянии. Прежде всего, возник дефицит запчастей для боингов и эйрбасов, перевозчики также лишились доступа к техобслуживанию компании-поставщика. Авиаканнибализм (разборка самолетов на запчасти) уже не спасает, а значит проблемы с обеспечением безопасности перелетов будут только нарастать.