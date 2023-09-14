«Русская рулетка»: Летать на самолетах становится смертельно опасно

Posted Сегодня, 09:12
Published Сегодня, 09:12
Modified Сегодня, 09:14
Updated Сегодня, 09:14
Напомним, самолет, выполняющий рейс из Сочи в Омск, жестко приземлился рано утром 11 сентября в Новосибирской области. На борту находилось более 160 пассажиров, но, к счастью, никто из них не пострадал.
Лайнеру почти 20 лет, до этого он принадлежал арабским авиалиниям. Причиной экстренного приземления называли отказ гидросистемы. При этом в авиакомпании такую ситуацию посчитали «стандартной». «Когда отказывают гидросистемы, то неадекватно работают закрылки и створки. Поэтому увеличивается посадочная дистанция», — заявил сразу после случившегося гендиректор «Уральских авиалиний» Сергей Скуратов.
По его словам, дотянуть самолет до аэропорта в Новосибирске помешали сильный ветер и выпущенные створки шасси, которые увеличивали расход топлива. Из-за чего и было решено приземлить самолет в пшеничном поле.
Позднее выяснилось, что при уходе на запасной аэродром расход топлива у лайнера увеличился как минимум на 25%. Почему так произошло, предстоит изучить специалистам. При этом Следственный комитет уже возбудил уголовное дело по признакам нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Это означает, что пилотам, технической группе и авиакомпании угрожает уголовная ответственность.
К слову, нашлось немало тех, кто поспешил обвинить в аварии непосредственно пилотов, а в Госдуме обрушили гнев уже на саму авиакомпанию «Уральские авиалинии», предложив лишить ее лицензии.
«Это, конечно, крайняя мера, но нареканий к перевозчику действительно хватает, — заметил депутат Госдумы от ЛДПР Ярослав Нилов. —Из личного опыта могу вспомнить многочасовое ожидание вылета в салоне самолета этой авиакомпании с отказавшей системой запуска двигателя и, соответственно, без намека на кондиционер при температуре выше 30 градусов».
Как оказалось, ждали специальную машину — «прикурить движок» (по аналогии с обычным авто) и начать рулежку. «Многие пассажиры, включая меня, предпочли отказаться от такой „рулетки“ и сменить рейс», — сказал депутат.
При этом депутаты ни словом не обмолвились о ситуации, в которой оказались отечественные авиакомпании после введения антироссийских санкций в 2022 году. Во многом именно из-за них перевозчикам становится теперь всё сложнее поддерживать авиапарк в рабочем состоянии. Прежде всего, возник дефицит запчастей для боингов и эйрбасов, перевозчики также лишились доступа к техобслуживанию компании-поставщика. Авиаканнибализм (разборка самолетов на запчасти) уже не спасает, а значит проблемы с обеспечением безопасности перелетов будут только нарастать.
Российские авиакомпании вынуждены, по сути, летать на воздушных судах, которые стремительно превращаются в рухлядь. Только за первые недели сентября в России произошло сразу несколько инцидентов, вызванных техническими неисправностями самолетов. 10 сентября летевший из Челябинска самолет повредил шасси при посадке в Новосибирске. Возникла техническая неисправность, связанная с невыпуском закрылков. Несмотря на это, лайнер успешно приземлился, никто из пассажиров не пострадал. Еще один случай произошел на днях с самолетом, выполнявшим рейс из Казани в Сочи, который вынужден был вернуться обратно из-за технических неполадок. В конце августа стало известно о самолете компании «ЮТэйр», который приземлился с поломанной системой определения курса.
Подобные инциденты можно перечислять до бесконечности. Хотя вопросы к состоянию российского авиапарка начали возникать еще задолго до санкций. Но после того, как их ввели, ситуация начала резко ухудшаться. В 2022 году Ространснадзор выявил в ходе внеплановых проверок более двух тысяч рейсов на самолетах, у которых истек срок годности запчастей.
Коммерческий директор провайдера техобслуживания авиационной техники «Тулпар Техник» Марат Нигматуллин полагает, что положение не критично, если речь идет о «небольшом превышении ресурса используемых запчастей». «У авиации есть практика, когда легко можно продлить на 10% ресурс от назначенного срока службы. Если назначено три года, без вреда, без влияния на безопасность можно увеличить этот срок», — отметил он.
Пока же перевозчики пытаются решить проблему с ремонтом и обслуживанием самолетов при поддержке дружественных стран. Так, «Аэрофлот» отправил весной свой самолет Airbus A330-300 на ремонт в Иран.
Между тем, по прогнозу Eurocontrol (организации ЕС по безопасности аэронавигации) санкции против российской авиаотрасли сохранятся как минимум до 2029 года, в том числе ограничения на полеты. В России же, судя по всему, рассчитывают, что до этого срока всех успеют пересадить на отечественные самолеты. Так, правительственной программой развития авиаотрасли предусматривается увеличение доли отечественных лайнеров в авиапроме к 2030 году с нынешних 33% до 81%. Речь о 1036 новых самолетах, среди них МС-21, SSJ-NEW, Ту-214, Ил-114, Ил-96, L-410, «Ладога», «Байкал».
Правда, на полное импортозамещение рассчитывать не приходится. «Мы не сможем все заместить, нужна собственная электроника, также пока трудновато с авионикой», — говорит гендиректор Ассоциации «Аэропорт» гражданской авиации Виктор Горбачев. Он оценивает незаменимую импортную составляющую в 10-15%.
Главная надежда российской авиации — новая версия ближнемагистрального лайнера Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100). В Минпромторге уверяют, что в нем удалось заменить 40 импортных систем и комплектующих на российские аналоги. Если самолет взлетит удачно, у отечественного авиапрома появится серьезный шанс. В противном случае из-за складывающейся катастрофической ситуации в авиотрасли, гражданам уже через несколько лет придется пересесть с самолетов на поезда и автобусы. Но для страны с границами от Калининграда до Владивостока — это вообще не вариант.