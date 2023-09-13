Самолет совершил жесткую посадку в поле под Новосибирском: это могло быть ошибкой

Авиаэксперт Вадим Лукашевич считает, что смена аэропорта посадки могла быть ошибкой, и безопаснее было бы остаться в Омске. Он указывает, что Омск имеет нормальный аэропорт с соответствующими службами, которые могли бы обеспечить безопасность. Даже если самолет не выпустил шасси, полосу можно было запенивать для уменьшения трения, и самолет смог бы приземлиться под контролем экстренных служб. Хотя у Новосибирска тоже хороший аэропорт, который способен выдержать любые условия, но в данном случае самолет не долетел до него. Важно выяснить, кто принял решение изменить аэропорт посадки: командир воздушного судна или диспетчер на земле. Возможно, было целесообразнее пролететь над Омском, чтобы выработать топливо, снизить массу самолета и приземлиться на нормальную взлетно-посадочную полосу.