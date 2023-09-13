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Самолет экстренно посадили в пол

Самолет совершил жесткую посадку в поле под Новосибирском: это могло быть ошибкой

13 сентября 2023, 05:14
Фото: Минздрав по НСО
Самолет экстренно посадили в пол

Эксперт рассказал, почему самолет экстренно сел в поле под Новосибирском

В Новосибирской области самолет Airbus A320 авиакомпании «Уральские авиалинии» совершил вынужденную посадку на поле. На борту находилось 167 пассажиров, и все они выжили без повреждений. Эксперт рассказал, что могло пойти не так на самолете и почему было принято решение менять аэропорт посадки.

Это уже второй случай, когда самолет совершает посадку в поле, повторяя историю с посадкой в кукурузное поле в 2019 году. 12 сентября Airbus A320 выполнял рейс из Сочи в Омск. На подлете к Омску у судна возникла неисправность, связанная с гидравликой. Было решено приземлиться под Новосибирском, в 600 километрах от Омска. Однако самолет не долетел до запасного аэропорта и пришлось сесть на пшеничное поле у поселка Каменка. Причина посадки на поле — закончившееся топливо. Все люди на борту, включая экипаж, остались целыми и здоровыми. Их доставили в местный райцентр Убинского района для осмотра медиками. «Новые известия» поговорили с экспертом.

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Независимый авиаэксперт Вадим Лукашевич называет посадку самолета на поле чудом. Он отмечает, что пилоты обычно не тренируются садиться на поля, потому что их задача заключается в доставке самолета до аэропорта и посадке на асфальтированную поверхность. Это всегда безопаснее, чем садиться на грунт, где есть риск столкновения с препятствиями, такими как ЛЭП или коряги. С другой стороны, с технической точки зрения, посадка в поле не отличается от посадки на взлетно-посадочной полосе.

Пока доступно очень мало подробной информации о происшествии. Известно, что самолет сообщил о неисправности перед прибытием в Омск, после чего принято решение изменить аэропорт посадки на Новосибирск. В сети уже появились переговоры с диспетчером, в которых пилот сообщил о «вытекшей гидравлике». Однако неясно, какая именно система вышла из строя. Почему было решено сесть на поле? Сообщалось, что у самолета просто закончилось топливо, и другой альтернативы не было. Возможно, либо его не долили, либо оно было израсходовано в большом количестве, считают эксперт.

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Один из вариантов, почему самолет был отправлен из Омска в Новосибирск, может быть следующим: говорят, что аэропорт в Омске небольшой, и аварийный самолет заблокировал бы взлетно-посадочную полосу, что привело бы к парализации работы аэропорта. Эту версию опубликовало издание Mash.

Авиаэксперт Вадим Лукашевич считает, что смена аэропорта посадки могла быть ошибкой, и безопаснее было бы остаться в Омске. Он указывает, что Омск имеет нормальный аэропорт с соответствующими службами, которые могли бы обеспечить безопасность. Даже если самолет не выпустил шасси, полосу можно было запенивать для уменьшения трения, и самолет смог бы приземлиться под контролем экстренных служб. Хотя у Новосибирска тоже хороший аэропорт, который способен выдержать любые условия, но в данном случае самолет не долетел до него. Важно выяснить, кто принял решение изменить аэропорт посадки: командир воздушного судна или диспетчер на земле. Возможно, было целесообразнее пролететь над Омском, чтобы выработать топливо, снизить массу самолета и приземлиться на нормальную взлетно-посадочную полосу.

Судьба самолета пока неизвестна. Пассажиров уже отправили в Омск. Но Airbus A320, по всей видимости, останется на поле надолго. Он приземлился рядом с поселком Каменка в Убинском районе. В райцентре живут всего 5000 человек. Пока не ясно, что будет с самолетом — смогут ли его вывезти и отремонтировать, учитывая большие сибирские расстояния.

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