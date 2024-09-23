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Моральный ущерб

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2024
Травмированная жительница Бердска добилась выплат от банка за скользкий пол
Банк и травмированная женщина пришли к соглашению в зале суда, сообщили в региональном судебном департаменте.
23 сентября, 10:36
СГК обещает возместить жителям ущерб имуществу из-за коммунальных аварий
Новосибирцам компенсируют материальный ущерб, нанесенный имуществу в результате порывов на теплосетях и внутридомовых коммуникациях.
1 февраля, 04:01
2023
В Новосибирске матери уменьшили в шестнадцать раз моральный ущерб за смерть сына
8 ноября 2023, 09:25
Вахтовик подал в суд Новосибирска на авиакомпанию S7 за ночные кошмары
Вахтовик из Магадана подал в суд на авиакомпанию из Новосибирска после ночных кошмаров, вызванных неудачным полетом.
18 сентября 2023, 02:54

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