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Коллекцию раритетных галстуков времен СССР продают в Новосибирске

Коллекцию раритетных галстуков времен СССР продают в Новосибирске

9 ноября 2023, 02:21
Фото: 1MI
Мужчина из Новосибирска выставил на продажу коллекцию раритетных галстуков, до 1980-х годов выпускавшихся в СССР.

Житель Новосибирска решил продать свою коллекцию из 80 редких галстуков. Часть из них были сделаны еще в СССР, а остальные произведены в других социалистических странах.

Объявление об этой коллекции было размещено на сайте бесплатных объявлений. Продавец просит за нее две тысячи рублей.

Мужчина приобрел эти галстуки на антикварном рынке. Фотографии показывают галстуки разных оттенков, с различными узорами и полосками. Однако в интернете пока нет особо заинтересованных покупателей.

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#Общество#Новосибирск#Продажа#Эмилия Губарева
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