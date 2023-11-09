Коллекцию раритетных галстуков времен СССР продают в Новосибирске

Posted Сегодня, 02:21
Published Сегодня, 02:21
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Updated Сегодня, 02:23
Житель Новосибирска решил продать свою коллекцию из 80 редких галстуков. Часть из них были сделаны еще в СССР, а остальные произведены в других социалистических странах.
Объявление об этой коллекции было размещено на сайте бесплатных объявлений. Продавец просит за нее две тысячи рублей.
Мужчина приобрел эти галстуки на антикварном рынке. Фотографии показывают галстуки разных оттенков, с различными узорами и полосками. Однако в интернете пока нет особо заинтересованных покупателей.