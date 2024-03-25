Коллекцию советских купюр разным номиналом продают в Новосибирске

Posted Сегодня, 01:47
Published Сегодня, 01:47
Modified Сегодня, 01:49
Updated Сегодня, 01:49
Один из жителей Новосибирска решил продать свою коллекцию советских денег и разместил объявление на одном из бесплатных сайтов. В его коллекцию входит 17 купюр, и он готов отдать их за сумму в три тысячи рублей.
Продавец предлагает коллекционерам купюры номиналом в 1, 3, 10 и 25 рублей. Однако на некоторых банкнотах видны потертости и небольшие разрывы.
На других объявлениях на этой платформе цены на советские рубли значительно ниже — от 100 до 70 и 50 российских рублей. А вот в одном из объявлений продавец просит 150 тысяч рублей за банкноты номиналом 10 рублей 1961 года.
Напомним, ранее мы рассказали, что в Новосибирске продавали коллекцию советских календариков. Она состоит из 198 экземпляров и оценили их на 4 000 рублей.