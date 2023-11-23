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Коллекцию банок из-под чипсов Pringles продают в Новосибирске

Коллекцию банок из-под чипсов Pringles продают в Новосибирске

23 ноября 2023, 02:45
Фото: Авито
Житель Новосибирска продаёт коллекцию банок из-под чипсов Pringles, включающую 80 разноцветных экземпляров.

На одном из бесплатных сайтов продается коллекция банок от чипсов Pringles, которую собрал житель Новосибирска. За этот набор он просит 5600 рублей.

В коллекцию входит 80 банок разных цветов, большинство из которых из России. Однако, есть и экземпляры из США и Европы. Производитель Pringles окончательно ушел с российского рынка из-за ситуации в мире.

Продавец готов продать коллекцию частями — например, за 10 банок он просит 150 рублей. Кроме того, он также готов обменять некоторые из банок на банки Pepsi.

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