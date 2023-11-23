Коллекцию банок из-под чипсов Pringles продают в Новосибирске

Posted Сегодня, 02:45
Published Сегодня, 02:45
Modified Сегодня, 02:47
Updated Сегодня, 02:47
На одном из бесплатных сайтов продается коллекция банок от чипсов Pringles, которую собрал житель Новосибирска. За этот набор он просит 5600 рублей.
В коллекцию входит 80 банок разных цветов, большинство из которых из России. Однако, есть и экземпляры из США и Европы. Производитель Pringles окончательно ушел с российского рынка из-за ситуации в мире.
Продавец готов продать коллекцию частями — например, за 10 банок он просит 150 рублей. Кроме того, он также готов обменять некоторые из банок на банки Pepsi.