Житель Бердска Олег Щерабаков с гордостью показывает свою коллекцию. Более 60 устройств с логотипом "Вега", магнитофоны, проигрыватели пластинок, радиоприемники и другая техника хранятся у него на работе, в фотомастерской на специальных полках. Это практически весь модельный ряд, который выпускал советский радиогигант за годы своей работы. Началось все около двух лет назад, когда бердчанин на очередную годовщину со дня создания флагмана бытовой радиотехники СССР попал в музей давно несуществующего завода. И поразился тому, что техника, представленная на стендах, не работает. За десятки лет, что техника хранилась в музее, высохли конденсаторы, пришли в негодность пассики, у части проигрывателей не было иголок.
"А "Вега" – это звук! Вот я и решил потихонечку сам делать свой музей, где каждый экспонат будет работать так, как задумывали конструкторы. Здесь душа моя вложена, без этого никак ", - говорит Олег Щербаков.
Какие-то устройства он покупал по объявлениям в интернете, часть обменял на другую технику, некоторые экземпляры принесли жители горожане, узнав об увлечении Олега. Каждый из экспонатов этой коллекции с любовью отреставрирован и отремонтирован руками Щербакова. Вся техника выглядит так, как будто вчера сошла с конвейера, включая мельчайшие детали, вроде цифр на шкале настройки или окантовку ручек управления. И что самое любопытное, мастер оснащает аппаратуру функциями, о которых советские разработчики и подумать не могли – встраивает модули блютус и блоки дистанционного управления.
Самый старый экземпляр коллекции – радиола "Рекорд" 1956 годы выпуска. Современное поколение в большинстве своем не представляет, что значит этот термин. Так называли модели, совмещавшие в одном корпусе проигрыватель пластинок и широкодиапазонный радиоприемник.
"Звук, который издает этот ламповый проигрыватель, он другой. Он мягкий, он погружает в старину, словно отбрасывает назад в прошлое", - с теплотой в голосе говорит энтузиаст, запуская на радиоле виниловую пластинку.
Затем, в 80-е годы, на смену радиолам пришли магнитолы – кассетные магнитофоны, совмещенные с радиоприемником. Были стационарные варианты "кассетников", совмещенных с виниловыми проигрывателями, но именно портативная переносная техника была наиболее популярна у советских людей.
"Несмотря на миллионные тиражи, которыми выпускалась техника, это был очень дефицитный товар. Его сметали с полок мгновенно, он не успевал появляться. Эта техника была хороша, она была современна, потому что завод вкладывал очень много денег в дизайн, очень много вкладывали в собственную электронную базу, свои были конструкторские отделения, - объясняет Олег Щербаков. - Одно время магнитофоны оснащались венгерским лентопротяжным механизмом, потом были японские протяжки, а в конечном итоге одни из последних протяжек шли своего собственного производства. За которыми даже охотились японцы".
В фотостудию Олега часто заходят посмотреть на его коллекцию горожане и ветераны завода. У некоторых, говорит, порой на глаза набегают слезы. В 80-е годы на "Веге" работало половина взрослого населения Бердска. Здесь почти у каждого есть своя история, связанная с заводом. Есть она и у Олега. Будучи школьником, он мечтал о стереомагнитоле "Вега-328". Стоила она по тем временем 420 рублей, больше, чем месячная зарплата квалифицированного инженера. Родители поставили условие – заработать часть денег самостоятельно. И на свой первый в жизни кассетный магнитофон подросток зарабатывал конечно же, на "Веге", на конвейере в том самом цеху, где и собирали заветную 328 модель.
Олег Щербаков мечтает, чтобы его коллекция вышла за рамки маленькой фотостудии и была доступна всем желающим. То, что интерес к советской аппаратуре в отличном состоянии существует, он не сомневается. Как-то он договорился с администрацией местного политехнического лицея и организовал там выездную экспозицию. Говорит, у подростков глаза горели, каждый хотел собственноручно изучить, как работает эта техника, о существовании которой многие из них, несмотря на то, что живут в Бердске, не знали.
По сути, сегодня уникальная коллекция Щербакова – единственное историческое напоминание о гиганте советской радиотехнической промышленности. Официальный музей завода летом 2022 года был вынужден съехать из помещения, которое он занимал до этого. Экспонаты упаковали в коробки, которые сейчас хранятся в подсобных помещениях городского дома культуры. Какова дальнейшая их судьба, сегодня никто сказать не может.
Постановление о создании Государственного союзного Бердского радиозавода было выпушено 14 октября 1946 года. Первая продукция завода вышла из литейного цеха и не имела никакого отношения к электронике – это были чугунные колосники и печные заслонки. Первые 100 радиоприемников собрали только к осени 1947 года. В конце 50-е годов радиолу "Байкал" экспортировали в десятки стран за рубежом, а в 1958 году аппарат получил Большую серебряную медаль международной выставки в Брюсселе. К середине 70-х Бердский радиозавод становится лидеров в стране по выпуску современной бытовой радиотехники, построены десятки новых корпусов, внедрены роботизированные линии.
Проблемы начались с развалом СССР. Многие производители комплектующих работали в союзных республиках. Цены поползли вверх, выпуск радиоаппаратуры стремительно терял рентабельность. К 1994 году производство на заводе упало в 10 раз, долги копились, как снежный ком, начались сокращения рабочих. В 1998 году завод объявлен банкротом, в 1999 с конвейера сошло последнее изделие, а в 2001 завод исключен из реестра промышленных предприятий.