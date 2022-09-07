Житель Бердска Олег Щерабаков с гордостью показывает свою коллекцию. Более 60 устройств с логотипом "Вега", магнитофоны, проигрыватели пластинок, радиоприемники и другая техника хранятся у него на работе, в фотомастерской на специальных полках. Это практически весь модельный ряд, который выпускал советский радиогигант за годы своей работы. Началось все около двух лет назад, когда бердчанин на очередную годовщину со дня создания флагмана бытовой радиотехники СССР попал в музей давно несуществующего завода. И поразился тому, что техника, представленная на стендах, не работает. За десятки лет, что техника хранилась в музее, высохли конденсаторы, пришли в негодность пассики, у части проигрывателей не было иголок.