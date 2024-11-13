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Posted 13 ноября, 09:42

Published 13 ноября, 09:42

Modified 13 ноября, 09:44

Updated 13 ноября, 09:44

Новые объекты появились в 13 районах области

29 проектов благоустройства завершено по госпрограмме в районах Новосибирской области

13 ноября 2024, 09:42
Фото: nso.ru. Новые объекты появились в 13 районах области
Об итогах работы по программе комплексного развития сельских территорий в 2024 году сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Реконструкция коммунальной инфраструктуры, благоустройство, ремонт учреждений культуры и спорта — эти и другие мероприятия по созданию современного облика сельских территорий реализуются в Новосибирской области в рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий», утвержденной правительством региона.

В 2024 году завершено 29 проектов по благоустройству сельских территорий в 13 районах области (детские и спортивные площадки, дороги, тротуары, аллеи, парки, памятники). Также приобретено 9 квартир для улучшения жилищных условий по договору найма для работников агропромышленного комплекса в Маслянинском районе.

Как сообщили в региональном министерстве сельского хозяйства, госпрограмма действует на территории Новосибирской области с 2020 года. За период 2020–2023 годов построено более 14,4 тыс. кв. м. жилья в 22 районах области, улучшены жилищные условия 207 семей, проведен капитальный ремонт зданий восьми объектов образования, 12 объектов культуры, четырех объектов спорта, построено 74,5 км газораспределительных сетей, семь объектов спорта, шесть блочно-модульных котельных, две водозаборные скважины, две установки очистительных сооружений, осуществлено два проекта комплексной жилищной застройки и многое другое.

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