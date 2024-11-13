29 проектов благоустройства завершено по госпрограмме в районах Новосибирской области

Как сообщили в региональном министерстве сельского хозяйства, госпрограмма действует на территории Новосибирской области с 2020 года. За период 2020–2023 годов построено более 14,4 тыс. кв. м. жилья в 22 районах области, улучшены жилищные условия 207 семей, проведен капитальный ремонт зданий восьми объектов образования, 12 объектов культуры, четырех объектов спорта, построено 74,5 км газораспределительных сетей, семь объектов спорта, шесть блочно-модульных котельных, две водозаборные скважины, две установки очистительных сооружений, осуществлено два проекта комплексной жилищной застройки и многое другое.