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Новвая аппаратура ускоряет прием пациентов

23 новых рентген-аппарата получили сельские больницы в Новосибирской области

22 октября 2023, 03:59
Фото: Минздрав Новосибирской области
Новвая аппаратура ускоряет прием пациентов
Процесс замены устаревших аналоговых установок на цифровые активно продолжается последние три года

За последние три года больницы в районах Новосибирской области получили 23 современных цифровых рентген-аппарата. Медицинская техника приобретена в рамках федерального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения РФ» национального проекта «Здравоохранение», сообщили в региональном Минздраве.

Новое оборудование позволяет значительно сократить время, необходимое на диагностику, добавили в ведомстве.

Ранее мы рассказывали о том, что новосибирцев массово записывают на фальшивые медосмотры при помощи портала госуслуг.

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#Медицина#Новосибирск#Новосибирская область#Нацпроект#Оборудование#Рентген
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