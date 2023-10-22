23 новых рентген-аппарата получили сельские больницы в Новосибирской области

Posted Сегодня, 03:59
Published Сегодня, 03:59
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За последние три года больницы в районах Новосибирской области получили 23 современных цифровых рентген-аппарата. Медицинская техника приобретена в рамках федерального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения РФ» национального проекта «Здравоохранение», сообщили в региональном Минздраве.
Новое оборудование позволяет значительно сократить время, необходимое на диагностику, добавили в ведомстве.
Ранее мы рассказывали о том, что новосибирцев массово записывают на фальшивые медосмотры при помощи портала госуслуг.