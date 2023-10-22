23 новых рентген-аппарата получили сельские больницы в Новосибирской области

За последние три года больницы в районах Новосибирской области получили 23 современных цифровых рентген-аппарата. Медицинская техника приобретена в рамках федерального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения РФ» национального проекта «Здравоохранение», сообщили в региональном Минздраве.