atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 11 октября, 11:02

Published 11 октября, 11:02

Modified 11 октября, 11:04

Updated 11 октября, 11:04

Сегодня въезд в поселок выглядит так

В Маслянино по нацпроекту завершили благоустройство «Гуляй-парка» на въезде в поселок

11 октября 2024, 11:02
Фото: nso.ru
Сегодня въезд в поселок выглядит так
Проект реализовывался в течение двух лет в рамках национального проекта «Жилье и городская среда», сообщили в пресс-службе регионального правительства

В поселке Маслянино Новосибирской области завершилось благоустройство общественного пространства «Гуляй-парка» — протяженного въезда в рабочий поселок по ул. Коммунистической. Работы проконтролировали специалисты министерства ЖКХ и энергетики региона.

В 2022 году были выполнены подготовительные работы, земляные работы, устройство площадки для подъезда, устройство лестничных спусков. Далее был установлен архитектурный объект-надпись «Маслянино» с ярким освещением. В 2024 году вдоль улицы Коммунистической завершили устройство пешеходной дорожки протяженностью более 700 метров и двух больших площадок — детской и спортивной.

Площадки сейчас стали главным местом притяжения для детей и молодежи близлежащего микрорайона. Финансирование проекта за весь период реализации составило 34,1 млн рублей из средств федерального, областного и местного бюджетов.

Губернатор Травников требует ужесточить контроль за благоустройством территорий
Узнать подробнее
Читайте также:
В 2025 году новосибирцы проголосуют за благоустройство общественных пространствБлагоустройство парка и стройку котельной проверил новосибирский губернаторПочти 1700 дворов и общественных пространств благоустроено в регионе по нацпроекту
#Новосибирск#Новосибирская область#Парк#Благоустройство#Нацпроект#Маслянинский район
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (985) 271-72-19

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 383  383 09 72; [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика