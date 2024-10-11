В Маслянино по нацпроекту завершили благоустройство «Гуляй-парка» на въезде в поселок

В 2022 году были выполнены подготовительные работы, земляные работы, устройство площадки для подъезда, устройство лестничных спусков. Далее был установлен архитектурный объект-надпись «Маслянино» с ярким освещением. В 2024 году вдоль улицы Коммунистической завершили устройство пешеходной дорожки протяженностью более 700 метров и двух больших площадок — детской и спортивной.