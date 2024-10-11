В Маслянино по нацпроекту завершили благоустройство «Гуляй-парка» на въезде в поселок

Posted 11 октября, 11:02
Published 11 октября, 11:02
Modified 11 октября, 11:04
Updated 11 октября, 11:04
В поселке Маслянино Новосибирской области завершилось благоустройство общественного пространства «Гуляй-парка» — протяженного въезда в рабочий поселок по ул. Коммунистической. Работы проконтролировали специалисты министерства ЖКХ и энергетики региона.
В 2022 году были выполнены подготовительные работы, земляные работы, устройство площадки для подъезда, устройство лестничных спусков. Далее был установлен архитектурный объект-надпись «Маслянино» с ярким освещением. В 2024 году вдоль улицы Коммунистической завершили устройство пешеходной дорожки протяженностью более 700 метров и двух больших площадок — детской и спортивной.
Площадки сейчас стали главным местом притяжения для детей и молодежи близлежащего микрорайона. Финансирование проекта за весь период реализации составило 34,1 млн рублей из средств федерального, областного и местного бюджетов.