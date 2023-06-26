«Из Легостаево привезли больного с гнилостно-некротическим воспалением дна ротовой полости. Опасность этого заболевания в том, что если его вовремя не остановить, то дыхательные пути перекрываются и возникает асфиксия, удушье. Когда больного привезли, я понял, что он не транспортабельный, до Новосибирска мы бы его не довезли. Начали лечение в Искитиме. В первую очередь нужно было наложить трахеостому — вставить в горло дыхательную трубочку, чтобы освободить дыхательные пути».