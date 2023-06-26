Posted Сегодня, 08:25
Published Сегодня, 08:25
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Николай Ищенко В 1964 году приехал работать стоматологом в Искитим после окончания медицинского института, на тот момент там работал стоматолог и два зубных врача. В те годы случались ситуации, когда пациенты находились на грани жизни и смерти из-за того, что во многих населенных пунктах не было стоматолога. Одна из таких ситуаций случилась в самом начале карьеры Николая Ищенко:
«Из Легостаево привезли больного с гнилостно-некротическим воспалением дна ротовой полости. Опасность этого заболевания в том, что если его вовремя не остановить, то дыхательные пути перекрываются и возникает асфиксия, удушье. Когда больного привезли, я понял, что он не транспортабельный, до Новосибирска мы бы его не довезли. Начали лечение в Искитиме. В первую очередь нужно было наложить трахеостому — вставить в горло дыхательную трубочку, чтобы освободить дыхательные пути».
Владелец единственного частного музея стоматологии за Уралом рассказал о том, как спас своего пациента: «Смертность больных с таким воспалением тогда достигала до 100%. И мне сразу сказали — Николай Андреевич, у нас такие больные раньше не выживали. Но я его выходил, работал без выходных, перевязки делал несколько раз в день, но он выжил. Самое главное — нужно было поставить трахеостому и сделать фартукообразный разрез от уху до уха, чтобы остановить анаэробный рост бактерий».
Самый старый музейный экспонат — английское кресло конца XIX, собственноручно отреставрированная модель бормашина с педалью. Бормашину Николай Ищенко нашел среди старых вещей, практически под деревянным забором. Он самостоятельно отреставрировал ее, и теперь бормашина является одним из самых интересных экспонатов музей.
Кроме того, в музее много стоматологических инструментов, челюсти с вставными протезами, примеры реставрации зубов прошлого века. Глядя на это понимаешь, насколько далеко продвинулась стоматология буквально за последние пару-тройку десятилетий.
Хотя иногда даже несмотря на развитие технологий, стоматологи лечат «как в прошлом веке». Например, в Бердске стоматолог пытался удалить пациентке разросшуюся десну без анестезии.