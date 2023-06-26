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Кресло и бормашина — что интересного в единственном за Уралом музее стоматологии

26 июня 2023, 08:25
Фото: atas.info
Фотографии предоставлены героем публикации. Стоматологическое кресло конца XIX века, из частной коллекции Николая Андреевича Ищенко
Более пятисот экспонатов, среди которых стоматологическое кресло конца XIX века и ножная бормашина — гордость коллекции Николая Андреевича Ищенко.

Люди умирали из-за того, что не хватало стоматологов

Николай Ищенко В 1964 году приехал работать стоматологом в Искитим после окончания медицинского института, на тот момент там работал стоматолог и два зубных врача. В те годы случались ситуации, когда пациенты находились на грани жизни и смерти из-за того, что во многих населенных пунктах не было стоматолога. Одна из таких ситуаций случилась в самом начале карьеры Николая Ищенко:

«Из Легостаево привезли больного с гнилостно-некротическим воспалением дна ротовой полости. Опасность этого заболевания в том, что если его вовремя не остановить, то дыхательные пути перекрываются и возникает асфиксия, удушье. Когда больного привезли, я понял, что он не транспортабельный, до Новосибирска мы бы его не довезли. Начали лечение в Искитиме. В первую очередь нужно было наложить трахеостому — вставить в горло дыхательную трубочку, чтобы освободить дыхательные пути».

Фотографии предоставлены героем публикации, Николаем Андреевичем Ищенко.Фотографии предоставлены героем публикации, Николаем Андреевичем Ищенко.
Фотографии предоставлены героем публикации, Николаем Андреевичем Ищенко.Фотографии предоставлены героем публикации, Николаем Андреевичем Ищенко.
Фотографии предоставлены героем публикации, Николаем Андреевичем Ищенко.Фотографии предоставлены героем публикации, Николаем Андреевичем Ищенко.
Фотографии предоставлены героем публикации, Николаем Андреевичем Ищенко.
Фото: atas.info
Владелец единственного частного музея стоматологии за Уралом рассказал о том, как спас своего пациента: «Смертность больных с таким воспалением тогда достигала до 100%. И мне сразу сказали — Николай Андреевич, у нас такие больные раньше не выживали. Но я его выходил, работал без выходных, перевязки делал несколько раз в день, но он выжил. Самое главное — нужно было поставить трахеостому и сделать фартукообразный разрез от уху до уха, чтобы остановить анаэробный рост бактерий».
Фотографии предоставлены героем публикации, Николаем Андреевичем Ищенко.Фотографии предоставлены героем публикации, Николаем Андреевичем Ищенко.
Фотографии предоставлены героем публикации, Николаем Андреевичем Ищенко.Фотографии предоставлены героем публикации, Николаем Андреевичем Ищенко.
Фотографии предоставлены героем публикации, Николаем Андреевичем Ищенко.Фотографии предоставлены героем публикации, Николаем Андреевичем Ищенко.
Фотографии предоставлены героем публикации, Николаем Андреевичем Ищенко.Фотографии предоставлены героем публикации, Николаем Андреевичем Ищенко.
Фотографии предоставлены героем публикации, Николаем Андреевичем Ищенко.
Фото: atas.info

Самые ценные и древние экспонаты частного музея — кресло и бормашина

Самый старый музейный экспонат — английское кресло конца XIX, собственноручно отреставрированная модель бормашина с педалью. Бормашину Николай Ищенко нашел среди старых вещей, практически под деревянным забором. Он самостоятельно отреставрировал ее, и теперь бормашина является одним из самых интересных экспонатов музей.

Кроме того, в музее много стоматологических инструментов, челюсти с вставными протезами, примеры реставрации зубов прошлого века. Глядя на это понимаешь, насколько далеко продвинулась стоматология буквально за последние пару-тройку десятилетий.

В Бердске стоматолог хотел вырвать пациентке десну без анестезии
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Хотя иногда даже несмотря на развитие технологий, стоматологи лечат «как в прошлом веке». Например, в Бердске стоматолог пытался удалить пациентке разросшуюся десну без анестезии.

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#Ольга Храмушкина#Стоматология#Музей#Врачи#Культура#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Искитим
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