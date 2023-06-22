В Бердске стоматолог хотел вырвать пациентке десну без анестезии

Posted Сегодня, 10:48
Published Сегодня, 10:48
Modified Сегодня, 10:51
Updated Сегодня, 10:51
Женщина обратилась к специалисту с проблемой гингивита, воспаления десен. Один из зубов на нижней челюсти закрыла воспаленная ткань, из-за этого ей было трудно пережевывать пищу.
В группе «Подслушано» сибирячка написала, что на приеме врач ее напугал заявлением, что будет удалять десну без анестезии. Когда он приступил к действиям, пациентке стало невыносимо больно. С ее слов она начала плакать, а стоматолог за то кричать на нее.
В итоге, женщину отпустили домой с рекомендациями: «взять пинцет и самой оторвать кусочек десны». Она обратилась после в частную клинику, где от таких советов врачи пришли в ужас.