В Бердске стоматолог хотел вырвать пациентке десну без анестезии

В группе «Подслушано» сибирячка написала, что на приеме врач ее напугал заявлением, что будет удалять десну без анестезии. Когда он приступил к действиям, пациентке стало невыносимо больно. С ее слов она начала плакать, а стоматолог за то кричать на нее.