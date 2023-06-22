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В Бердске стоматолог хотел вырвать пациентке десну без анестезии

22 июня 2023, 10:48
Фото: 1MI
Врач-стоматолог Бердской ЦРБ довел до истерики пациентку. Он пытался вырывать ей десну без анестезии.

Женщина обратилась к специалисту с проблемой гингивита, воспаления десен. Один из зубов на нижней челюсти закрыла воспаленная ткань, из-за этого ей было трудно пережевывать пищу.

В группе «Подслушано» сибирячка написала, что на приеме врач ее напугал заявлением, что будет удалять десну без анестезии. Когда он приступил к действиям, пациентке стало невыносимо больно. С ее слов она начала плакать, а стоматолог за то кричать на нее.

В итоге, женщину отпустили домой с рекомендациями: «взять пинцет и самой оторвать кусочек десны». Она обратилась после в частную клинику, где от таких советов врачи пришли в ужас.

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#Алина Шефер#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Стоматология
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