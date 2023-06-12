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Стоматолог в Новосибирске оставил в десне девушки кусок металла

12 июня 2023, 02:37
Фото: 1MI
У девушки нашли инородный предмет
В городской поликлинике женщине провели бесплатную операцию по удалению зуба. Однако спустя несколько дней пациентка столкнулась с болями и запахом гноя и обратилась за помощью в частную клинику. Гневный отзыв она оставила в ВК-группе «АСТ-54».

В городской поликлинике №24 на улице Станиславского в Новосибирске девушке была проведена бесплатная операция по удалению зуба 30 мая. Однако после этого времени пациентка почувствовала сильные боли и обратилась за помощью к специалистам частной клиники 11 июня из-за запаха гноя из ротовой полости и болей на месте удаления зуба.

Результаты рентгена показали наличие металла — куска бура в ране. Чтобы вернуть здоровье, девушке пришлось оплатить услуги в размере 4 тысяч рублей лечащему врачу для исправления ошибки и извлечения инородного предмета.

Девушка боится, что получила какую-то инфекцию в бесплатной клинике и написала жалобу в Минздрав. Она также сообщила, что, если бы не своевременное обращение к специалистам, ей бы пришлось выпиливать кость для извлечения куска металла, так как он был уже окружен костной тканью, рассказали врачи.

Фото: АСТ-54
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#Эмилия Губарева#Стоматология#Стоматолоническая поликлиника#Общество#Город#Новосибирск
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