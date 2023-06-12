Стоматолог в Новосибирске оставил в десне девушки кусок металла

Posted Сегодня, 02:37
Published Сегодня, 02:37
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Updated Сегодня, 02:39
В городской поликлинике №24 на улице Станиславского в Новосибирске девушке была проведена бесплатная операция по удалению зуба 30 мая. Однако после этого времени пациентка почувствовала сильные боли и обратилась за помощью к специалистам частной клиники 11 июня из-за запаха гноя из ротовой полости и болей на месте удаления зуба.
Результаты рентгена показали наличие металла — куска бура в ране. Чтобы вернуть здоровье, девушке пришлось оплатить услуги в размере 4 тысяч рублей лечащему врачу для исправления ошибки и извлечения инородного предмета.
Девушка боится, что получила какую-то инфекцию в бесплатной клинике и написала жалобу в Минздрав. Она также сообщила, что, если бы не своевременное обращение к специалистам, ей бы пришлось выпиливать кость для извлечения куска металла, так как он был уже окружен костной тканью, рассказали врачи.