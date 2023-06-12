Стоматолог в Новосибирске оставил в десне девушки кусок металла

Девушка боится, что получила какую-то инфекцию в бесплатной клинике и написала жалобу в Минздрав. Она также сообщила, что, если бы не своевременное обращение к специалистам, ей бы пришлось выпиливать кость для извлечения куска металла, так как он был уже окружен костной тканью, рассказали врачи.