Девушка из Новосибирска пожаловалась Ксении Собчак на буллинг в школе

В фильме Ксении Собчак девушка рассказала, что в 2017 году она заняла первое место в общероссийском конкурсе красоты среди детей и была старостой класса, но, когда её семья переехала из центра города и Божене пришлось поменять учебное заведение, всё изменилось. Подросток сообщила, что не делала одноклассникам ничего плохого, кроме попыток подружиться, однако они отвергали её и даже насмехались.