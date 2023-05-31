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Девушка из Новосибирска пожаловалась Ксении Собчак на буллинг в школе

31 мая 2023, 07:07
Фото: кадр из видео на Youtube-канале «Осторожно, Собчак»
Сибирячка рассказала Собчак о травле в школе
Жительница Новосибирска Божена Качан снялась в фильм о школьной травле, который опубликовали на Youtube-канале «Осторожно, Собчак». Девочка стала жертвой буллинга после смены школы.

В фильме Ксении Собчак девушка рассказала, что в 2017 году она заняла первое место в общероссийском конкурсе красоты среди детей и была старостой класса, но, когда её семья переехала из центра города и Божене пришлось поменять учебное заведение, всё изменилось. Подросток сообщила, что не делала одноклассникам ничего плохого, кроме попыток подружиться, однако они отвергали её и даже насмехались.

Ситуация стала худшей, когда к Божене подбежали одноклассницы и начали плеваться ей в ноги. Позднее, несколько девочек подкараулили подростка, чтобы избить её, но вовремя вмешался классный руководитель.

Божена занималась в новой школе более года, после чего её мать перевела дочь на домашнее обучение.

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#Алина Шефер#Буллинг#Общество#Новосибирск#Новосибирская область
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