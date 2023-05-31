Девушка из Новосибирска пожаловалась Ксении Собчак на буллинг в школе

Posted Сегодня, 07:07
Published Сегодня, 07:07
Modified Сегодня, 07:09
Updated Сегодня, 07:09
В фильме Ксении Собчак девушка рассказала, что в 2017 году она заняла первое место в общероссийском конкурсе красоты среди детей и была старостой класса, но, когда её семья переехала из центра города и Божене пришлось поменять учебное заведение, всё изменилось. Подросток сообщила, что не делала одноклассникам ничего плохого, кроме попыток подружиться, однако они отвергали её и даже насмехались.
Ситуация стала худшей, когда к Божене подбежали одноклассницы и начали плеваться ей в ноги. Позднее, несколько девочек подкараулили подростка, чтобы избить её, но вовремя вмешался классный руководитель.
Божена занималась в новой школе более года, после чего её мать перевела дочь на домашнее обучение.