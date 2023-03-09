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Published Сегодня, 09:30

Modified Сегодня, 09:32

Updated Сегодня, 09:32

Директор школы в Новосибирске опровергла травлю выпавшей из окна 13-летней девочки

9 марта 2023, 09:30
Фото: 1MI
Девочка выжила, упав в сугроб
Девочка-подросток выпала из окна 8-го этажа и выжила, благодаря падению в сугроб. Пострадавшая якобы подвергалась травле в школе, но эту информацию опроверг директор образовательного учреждения.

Мама подростка ранее заявляла, что ее 13-летнюю дочь травили в школе как ученики, так и педагоги. С ее слов, завуч придиралась к девочке и отчитывала за постоянные опоздания. Кроме того, ребенка поставили на учет из-за фото, где школьница выпускает пар изо рта.

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В феврале стало известно, что девочка выпала из окна восьмого этажа. Врачи диагностировали у пострадавшей сломанное бедро, черепно-мозговую травму и ушибы внутренних органов. Тогда администрация школы начала проверку.

По ее итогу, факты травли установлены не были, пишет Сиб.фм. Кроме того, никто из родных пострадавшей даже не обращался к руководству из-за травли.

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Напомним, что ранее семью 5-летнего мальчика хотели лишить родительских прав. Дети не воспитывались должным образом и даже голодали. Сегодня стало известно, что малыш попал в больницу. 

#Эмилия Губарева#Школа#Директор#Общество#Город#Происшествия#Образование#Новосибирск
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