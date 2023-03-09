Директор школы в Новосибирске опровергла травлю выпавшей из окна 13-летней девочки

Posted Сегодня, 09:30
Published Сегодня, 09:30
Modified Сегодня, 09:32
Updated Сегодня, 09:32
Мама подростка ранее заявляла, что ее 13-летнюю дочь травили в школе как ученики, так и педагоги. С ее слов, завуч придиралась к девочке и отчитывала за постоянные опоздания. Кроме того, ребенка поставили на учет из-за фото, где школьница выпускает пар изо рта.
В феврале стало известно, что девочка выпала из окна восьмого этажа. Врачи диагностировали у пострадавшей сломанное бедро, черепно-мозговую травму и ушибы внутренних органов. Тогда администрация школы начала проверку.
По ее итогу, факты травли установлены не были, пишет Сиб.фм. Кроме того, никто из родных пострадавшей даже не обращался к руководству из-за травли.
Напомним, что ранее семью 5-летнего мальчика хотели лишить родительских прав. Дети не воспитывались должным образом и даже голодали. Сегодня стало известно, что малыш попал в больницу.