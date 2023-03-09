Директор школы в Новосибирске опровергла травлю выпавшей из окна 13-летней девочки

Мама подростка ранее заявляла, что ее 13-летнюю дочь травили в школе как ученики, так и педагоги. С ее слов, завуч придиралась к девочке и отчитывала за постоянные опоздания. Кроме того, ребенка поставили на учет из-за фото, где школьница выпускает пар изо рта.