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Published Сегодня, 08:58

Modified Сегодня, 09:00

Updated Сегодня, 09:00

В Чулыме неблагополучную семью лишат родительских прав после отравления ребенка

9 марта 2023, 08:58
Фото: 1MI
Ребенок попал в больницу
Семью из Чулымского района лишат родительских прав – дети не воспитывались должным образом, голодали и жили в неблагополучных условиях. Мальчик 5 лет попал в больницу с признаками отравления.

Ранее стало известно, что пятилетний мальчик попал в больницу с признаками отравления в Чулыме. Ребенок якобы впал в алкогольную кому. Однако в прокуратуре региона опровергли этот факт. В настоящий момент состояние малыша стабилизировано, а признаки отравления не подтвердились.

Известно, что семья мальчика – неблагополучная. Также у него есть 4-летняя сестра. Дети не умеют читать и плохо разговаривают. По информации СК региона, в доме отсутствует еда и дрова, без которых дом не отапливается.

Как удалось узнать Atas.info, по данным Минтруда и социального развития НСО, семья состоит на учете как находящаяся в социально опасном положении. После профилактической работы было принято решение отобрать детей у родителей и поместить их в госучреждение. Также направлен иск о лишении родительских прав.

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