Как удалось узнать Atas.info, по данным Минтруда и социального развития НСО, семья состоит на учете как находящаяся в социально опасном положении. После профилактической работы было принято решение отобрать детей у родителей и поместить их в госучреждение. Также направлен иск о лишении родительских прав.