Posted Сегодня, 08:58
Published Сегодня, 08:58
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Ранее стало известно, что пятилетний мальчик попал в больницу с признаками отравления в Чулыме. Ребенок якобы впал в алкогольную кому. Однако в прокуратуре региона опровергли этот факт. В настоящий момент состояние малыша стабилизировано, а признаки отравления не подтвердились.
Известно, что семья мальчика – неблагополучная. Также у него есть 4-летняя сестра. Дети не умеют читать и плохо разговаривают. По информации СК региона, в доме отсутствует еда и дрова, без которых дом не отапливается.
Как удалось узнать Atas.info, по данным Минтруда и социального развития НСО, семья состоит на учете как находящаяся в социально опасном положении. После профилактической работы было принято решение отобрать детей у родителей и поместить их в госучреждение. Также направлен иск о лишении родительских прав.
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