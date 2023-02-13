Смягчить падение девочке помог снег под окнами дома. Ребенок получила травмы. Ее срочно доставили в больницу. Как сообщают «Родные берега», врачи диагностировали у пострадавшей сломанное бедро, черепно-мозговую травму и ушибы внутренних органов.