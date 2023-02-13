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Черепно-мозговая травма: в Новосибирске 13-летняя школьница выжила, упав с 8 этажа

13 февраля 2023, 03:50
Фото: 1MI
Девочка упала с балкона по неустановленным причинам

В Новосибирске 13-летняя школьница выжила, упав с 8 этажа

Девочка-подросток упала с балкона 8 этажа в Новосибирске: ей удалось выжить благодаря сугробам.

Инцидент произошел утром 8 февраля в Советском районе на улице Экваторной. В администрации района сообщили подробности происшествия.

По информации отдела ГО и ЧС, 13-летняя школьница выпала с балкона дома № 16, расположенного в микрорайоне Нижняя Ельцовка.

Смягчить падение девочке помог снег под окнами дома. Ребенок получила травмы. Ее срочно доставили в больницу. Как сообщают «Родные берега», врачи диагностировали у пострадавшей сломанное бедро, черепно-мозговую травму и ушибы внутренних органов.

Подросток учится в школе № 102. Там прошло совещание с комиссией по делам несовершеннолетних. Выясняются причины поступка.

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Напомним, что ранее тело 11-летнего мальчика нашли в Калининском районе Новосибирска. Пятиклассник оставил предсмертную записку.

#Дети#Происшествия#Город#Новосибирск#Эмилия Губарева
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