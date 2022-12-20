atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Собчак высмеяла новость о сожжение своего чучела в Новосибирске

Сегодня, 01:22
Фото: xenia_sobchak
Новосибирцы выступали против шоу Дом-2
Журналистка Ксения Собчак негативно отреагировала на новость 15-летней давности, где сжигали ее чучело в Новосибирске. Пост она оставила в своем ТГ-канале.

Российская знаменитость Ксения Собчак увидела новый пост на канале «Уральские франки». В нем говорилось об акции протеста в Новосибирске против телешоу «Блондинка в шоколаде» и «Дом-2».

Данное событие произошло еще в 2006 году. Тогда сибиряки сожгли чучело журналистки возле метро.

Однако всем известно, что ресурс «Уральские франки» специализируется на публикации новостей прошлых лет. Собчак же восприняла пост с негативным подтекстом. Телеведущей напомнили, что это устаревший инфоповод.

Собчак высмеяла Новосибирск из-за гор мусора на остановке «Оловозаводская»
Узнать подробнее

Напомним, что ранее Собчак высмеяла горы мусора в Новосибирске. Журналистка поиронизировала, что происходящее – дело рук президента США.

#Эмилия Губарева#Общество#Новосибирск
Подпишитесь
Раскрыты самые необычные пункты в райдерах звёзд из Новосибирска
18 декабря 05:38
В Новосибирске бар оставил сотрудников крупной компании без корпоратива
Сегодня, 03:15
Студия дизайнера Артемия Лебедева отсудила у алтайской компании деньги «за яйца»
Сегодня, 02:56
Дикая метель в Новосибирске парализовала движение на дорогах
Сегодня, 01:57
Метели и гололедица: что ждет Новосибирск 20 декабря
Вчера, 15:55
Лучшие фото "Полярного экспресса" в Новосибирске за 2500 рублей - в декабре 2022
18 декабря 09:15