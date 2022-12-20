Собчак высмеяла новость о сожжение своего чучела в Новосибирске

Российская знаменитость Ксения Собчак увидела новый пост на канале «Уральские франки». В нем говорилось об акции протеста в Новосибирске против телешоу «Блондинка в шоколаде» и «Дом-2».
Данное событие произошло еще в 2006 году. Тогда сибиряки сожгли чучело журналистки возле метро.
Однако всем известно, что ресурс «Уральские франки» специализируется на публикации новостей прошлых лет. Собчак же восприняла пост с негативным подтекстом. Телеведущей напомнили, что это устаревший инфоповод.
Напомним, что ранее Собчак высмеяла горы мусора в Новосибирске. Журналистка поиронизировала, что происходящее – дело рук президента США.