В Новосибирской области неизвестных заподозрили в массовой травле собак

Posted Сегодня, 02:34
Published Сегодня, 02:34
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«Кто-то травит собак – домашних и бездомных. Наши питомцы мгновенно умирают после прогулки, их спасти практически невозможно. Пена изо-рта, судороги – это точно яд», - рассказала Atas.info местная жительница Ксения.
По словам сибиряков, мертвых псов стали чаще находить на улицах. Так за последнюю неделю обнаружили свыше 10 трупов.
Люди уверены, что неизвестные распыляют отраву для собак. Они посоветовали заводчикам выгуливать собак с поводком и следить за тем, что они едят на улице.
Напомним, ранее под Новосибирском в частном приюте для животных произошел пожар. Погибли в огне пушистые постояльцы - собаки и кошки.