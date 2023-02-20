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Posted Сегодня, 02:34

Published Сегодня, 02:34

Modified Сегодня, 02:36

Updated Сегодня, 02:36

В Новосибирской области неизвестных заподозрили в массовой травле собак

Сегодня, 02:34
Новосибирцы заявили о массовой травле собак в Куйбышеве. За последнюю неделю они нашли на улицах своего маленького городка порядка десяти тел животных.
«Кто-то травит собак – домашних и бездомных. Наши питомцы мгновенно умирают после прогулки, их спасти практически невозможно. Пена изо-рта, судороги – это точно яд», - рассказала Atas.info местная жительница Ксения.

По словам сибиряков, мертвых псов стали чаще находить на улицах. Так за последнюю неделю обнаружили свыше 10 трупов.

Люди уверены, что неизвестные распыляют отраву для собак. Они посоветовали заводчикам выгуливать собак с поводком и следить за тем, что они едят на улице.

Напомним, ранее под Новосибирском в частном приюте для животных произошел пожар. Погибли в огне пушистые постояльцы - собаки и кошки.

Пожар в частном приюте в Искитиме: погибли десятки собак и кошек
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#Алина Шефер#Собаки#Животные#Город#Новосибирск#Новосибирская область
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