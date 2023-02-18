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Пожар в частном приюте в Искитиме: погибли десятки собак и кошек

18 февраля 2023, 09:50
Фото: 1MI
Помощь медиков понадобилась двум жильцам пострадавшего дома

Десятки животных погибли при пожаре в приюте под Новосибирском

Пожар произошел в частном доме в Искитиме в ночь на субботу. Зоозащитники сообщают о нескольких десятках погибших животных

В ночь на субботу, 18 февраля, в одном из частных домов в городе Искитим Новосибирской области произошел пожар. По данным МЧС, пламя распространилось на площадь около 80  квадратных метров, серьезно пострадала веранда и крыша строения.

Из горящего дома были эвакуированы 55-летняя женщина и 20-летнй мужчина, им потребовалась помощь медиков, добавили в ведомстве.

По данным зоозащитников, в пострадавшем доме работал частный приют для бездомных животных. На момент пожара число питомцев превышало 100 животных. Как пишут в телеграм-канале "Осиротевший", в огне погибло около 40 собак и кошек. Об остальных сейчас заботятся активисты. Они просят неравнодушных горожан помочь в содержании животных.

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#Пожар#Погиб#Животные#Происшествия#Искитим
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