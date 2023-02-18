Posted Сегодня, 09:50
Published Сегодня, 09:50
Modified Сегодня, 09:52
Updated Сегодня, 09:52
В ночь на субботу, 18 февраля, в одном из частных домов в городе Искитим Новосибирской области произошел пожар. По данным МЧС, пламя распространилось на площадь около 80 квадратных метров, серьезно пострадала веранда и крыша строения.
Из горящего дома были эвакуированы 55-летняя женщина и 20-летнй мужчина, им потребовалась помощь медиков, добавили в ведомстве.
По данным зоозащитников, в пострадавшем доме работал частный приют для бездомных животных. На момент пожара число питомцев превышало 100 животных. Как пишут в телеграм-канале "Осиротевший", в огне погибло около 40 собак и кошек. Об остальных сейчас заботятся активисты. Они просят неравнодушных горожан помочь в содержании животных.