По данным зоозащитников, в пострадавшем доме работал частный приют для бездомных животных. На момент пожара число питомцев превышало 100 животных. Как пишут в телеграм-канале "Осиротевший", в огне погибло около 40 собак и кошек. Об остальных сейчас заботятся активисты. Они просят неравнодушных горожан помочь в содержании животных.