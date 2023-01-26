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Posted Сегодня, 02:20

Published Сегодня, 02:20

Modified Сегодня, 03:30

Updated Сегодня, 03:30

В Новосибирске при пожаре на Промкирпичной погибли мужчина и восемь кошек

26 января 2023, 02:20
Фото: 1MI
С хозяином жили 8 кошек

В Новосибирске при пожаре погибли мужчина и 8 кошек

В Дзержинском районе Новосибирска при пожаре погибли мужчина и восемь кошек, передают в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Пожар произошел около 5:30 на улице Промкирпичной в доме № 11. В частном секторе вспыхнул двухэтажный дом.

Самостоятельно из подъезда эвакуировались 11 человек. Ситуацию ухудшала задымленность лестничной клетки. Еще одному жителю оказали доврачебную помощь, однако он скончался.

Как стало известно из ВК-группы «АСТ-54», вместе с погибшим проживало восемь кошек. Они погибли в огне.

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Напомним, что ранее в Тогучине Новосибирской области шесть человек отравились угарным газом, в том числе дети. Они выжили, но попали в больницу. 

#Эмилия Губарева#Пожар#Погиб#Происшествия#Город#Новосибирск
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