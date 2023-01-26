Posted Сегодня, 02:20
Published Сегодня, 02:20
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Пожар произошел около 5:30 на улице Промкирпичной в доме № 11. В частном секторе вспыхнул двухэтажный дом.
Самостоятельно из подъезда эвакуировались 11 человек. Ситуацию ухудшала задымленность лестничной клетки. Еще одному жителю оказали доврачебную помощь, однако он скончался.
Как стало известно из ВК-группы «АСТ-54», вместе с погибшим проживало восемь кошек. Они погибли в огне.
Напомним, что ранее в Тогучине Новосибирской области шесть человек отравились угарным газом, в том числе дети. Они выжили, но попали в больницу.