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Published Сегодня, 06:33

Modified Сегодня, 06:35

Updated Сегодня, 06:35

В Новосибирске ищут дом белому щенку без языка: его подкинули на СТО

18 февраля 2023, 06:33
Фото: vk.com/spz_belyipes
Шенка назвали Мартином

Белоснежному щенку без языка ищут хозяев зоозащитники из Новосибирска

Хозяев ищут для милого двухмесячного щенка, которого обнаружили на пригородной СТО. У малыша нет языка, но он очень игривый и дружелюбный

Зоозащитники в Новосибирске ищут дом и любящих хозяев для двухмесячного щенка с непростой судьбой. Малыша нашли на станции техобслуживания автомобилей в поселке Верх-Тула под Новосибирском. У него нет языка, и ветеринары затруднились сказать, была ли это врожденная особенность или травматическая ампутация. Но щенку многое пришлось пережить: у него обнаружены следы перелома нижней челюсти и следы укусов на мордочке, сообщается в паблике "Служба помощи животным "Белый пес".

Видео: vk.com/spz_belyipes

Щенка назвали Мартин, он прошел курс лечения на базе реабилитации животных в районе Кольцово, сейчас чувствует себя замечательно, любит играть с людьми и ждет своих хозяев, пишут активисты.

 

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