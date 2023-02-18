Зоозащитники в Новосибирске ищут дом и любящих хозяев для двухмесячного щенка с непростой судьбой. Малыша нашли на станции техобслуживания автомобилей в поселке Верх-Тула под Новосибирском. У него нет языка, и ветеринары затруднились сказать, была ли это врожденная особенность или травматическая ампутация. Но щенку многое пришлось пережить: у него обнаружены следы перелома нижней челюсти и следы укусов на мордочке, сообщается в паблике "Служба помощи животным "Белый пес".