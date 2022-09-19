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Дикого медвежонка поймали зоозащитники в лесу под Новосибирском

Сегодня, 11:43
Фото: 1MI
Зоозащитники 19 сентября уехали на отлов медвежат, которые с начала осени держат в страхе жителей Болотнинского района Новосибирской области. Подробности этой операции волонтеры рассказали Atas.info.

Напомним, переполох их-за бурого медведя случился в конце августа в Варламовском сельсовете. Косолапый от голода забрел на участки местных жителей, загрыз свинью и барана. Эту ужасающую картину увидели сибиряки утром и сообщили специалистам.

Позже выяснилось, что у этого дикого зверя есть медвежата. Их впервые встретили люди возле села Карасево в начале сентября. Они были до того смелые, что без стеснения подходили к селянам и клянчили еду.

«Минприроды региона выдало охотникам разрешение на отстрел взрослого медведя. Это уже сделали. Малышей хищника мы поехали искать сегодня, им нужна наша помощь, ведь теперь они без мамы», - рассказала Atas.info зоозащитница Елена Боченкова.

По последним данным, волонтеры уже встретили одного медвежонка на проселочной дороге, второго не нашли. Сейчас его везут в Новосибирск, где будут искать ему новый дом.

«Мы только одного поймали, а второго нет уже неделю. Вероятно, застрелили. Сейчас нужно малыша пристроить куда-то…Сначала его хотела забрать к себе волонтер из Новосибирска, но в последний момент она передумала. Может обратимся к егерям, либо увезем в Новосибирский зоопарк, иначе его просто убьют. Он такой не спокойный, в клетке сидит, брыкается, бедняга, ну просто боится», - сообщила Боченкова.

Наша редакция следит за развитием событий.

#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Животные#Медведи#Алина Шефер#Видео
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