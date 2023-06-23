Posted Сегодня, 14:22
Published Сегодня, 14:22
Modified Сегодня, 14:52
Updated Сегодня, 14:52
Конкурс по поеданию хот-догов в баре Memories был анонсирован на одном из телеграм каналов. Как рассказали в баре, такой конкурс в заведении проходит не первый раз.
Прошлый раз конкурс имел успех у посетителей и стал ярким, запоминающимся событием для новосибирцев. Будет ли во время конкурса рядом с баром дежурить скорая, сотрудники заведения не уточнили. Второй раз дозвониться до бара, чтобы узнать этот нюанс у директора заведения не удалось.
При этом врачи считают такие конкурсы небезопасными. Врач общей практики Мария Андронова из Новосибирска предупредила, что во время конкурса по поеданию еды на скорость можно подавиться и задохнуться, если вовремя не оказать медицинскую помощь, это может привести к смерти.
Даже небольшой кусочек пищи, попавший в дыхательные пути может стать причиной асфиксии, и помощь нужно оказать профессионально и быстро. Именно поэтому конкурс обязательно должен проводиться в сопровождении врача.
Очень опасно переедание, которое всегда сопутствует таким конкурсам, а сами хот-доги относятся к фастфуду, который негативно влияет на организм. Подробности рассказала Мария Резакова главный врач, врач-рентгенолог «Клиники восстановления здоровья» в Академгородке:
«Сейчас очень активно рекламируются продукты питания, которые можно отнести к фастфуду — бургеры, хот-доги, картошка фри. Основные любители такой еды — школьники и студенты. Что я, как врач узи-диагностики вижу, когда представители этой возрастной когорты приходят на прием?
Очень часто я вижу изменения в состоянии желчевыводящих протоков, то есть те протоки, которые выделяют желчь, они диффузно изменены, то же самое происходит с поджелудочной железой».
Как отметила Мария Резакова, такие изменения возникают с возрастом, они могут встречаться у пожилых людей. Но когда передо мной пациент, которому 13-14 лет, то это сложно назвать возрастными изменениями. Врач связывает эти изменения с быстрым темпом жизни, стрессом и питанием фастфудом.
«Наоборот, у людей в возрасте, даже у пожилых, которые всю жизнь прожили в селе, я часто вижу, что органы пищеварения сохранны и нет этих изменений. Спрашиваю у таких людей, чем они питаются, и выясняется, что едят в основном то, что вырастили сами на огороде, простая домашняя еда. А фастфуд, получается, ускоряет старение органов пищеварения, нарушает их работу, причем с самых ранних лет».
В 2019 году во Владимире во время конкурса по поеданию блинов на скорость на Масленицу погиб 45-летний мужчина. Его не успели спасти, причиной смерти стала асфиксия — он задохнулся, так как подавился во время конкурса.
16 февраля 2020 года в баре Москвы в Нижнем Сусальном переулке во время конкурса по поеданию пирожных умерла 23-летняя женщина. Она обошла своих конкурентов по конкурсу и съела больше всех пирожных, но в какой-то момент начала задыхаться. Приехавшие врачи скорой помощи констатировали смерть.
Аналогичная трагическая история произошла на Масленицу в санатории «Коммунальник» в Омске. Женщина 38 лет подавилась блином 25 февраля 2023 года во время конкурсу по скоростному поеданию этого традиционного масленичного блюда. Скорой помощи не было на месте во время конкурса, а когда она приехала, было уже позно.
Эти случаи далеко не единичны, участники конкурсов по скоростному поеданию еды, действительно, очень рискуют своим здоровьем. Даже если это не приведет к смерти, это нарушает работу ЖКТ и повышает риск диабета.
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