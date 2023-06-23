«Наоборот, у людей в возрасте, даже у пожилых, которые всю жизнь прожили в селе, я часто вижу, что органы пищеварения сохранны и нет этих изменений. Спрашиваю у таких людей, чем они питаются, и выясняется, что едят в основном то, что вырастили сами на огороде, простая домашняя еда. А фастфуд, получается, ускоряет старение органов пищеварения, нарушает их работу, причем с самых ранних лет».