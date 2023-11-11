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Фастфуд

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Новосибирск попал в ТОП-3 городов, где любят фастфуд
Новосибирск входит в тройку городов России с самой высокой долей любителей фастфуда: особенно популярной является картошка-фри.
11 ноября 2023, 08:33
В Новосибирске обанкрочена сеть шаурмы «Дядя Денер»
Сеть фастфуда «Дядя Денер» в Новосибирске признали банкротом. Об этом говорится на сайте Арбитражного суда.
24 июня 2023, 08:43
Это может привести к смерти! — врач о конкурсе по поеданию хот-догов на скорость
23 июня 2023, 14:22
Не KFC, а Rostic's! В Новосибирске изменится известная сеть фастфуда?
14 июня 2023, 10:19
Уход Макдональдса не перекрыл санкции и пандемию: фастфуд "Дядя Денер" банкротится
Местная сеть фастфуда "Дядя Денер" проходит процедуру банкротства.
24 января 2023, 14:26
2022
Сеть фастфуда «Дядя Денер» потребовали признать банкротом в Новосибирске
19 октября 2022, 12:22

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