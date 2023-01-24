Уход Макдональдса не перекрыл санкции и пандемию: фастфуд "Дядя Денер" банкротится

Posted Сегодня, 14:26
Published Сегодня, 14:26
Modified Сегодня, 14:38
Updated Сегодня, 14:38
Арбитражный суд Новосибирской области объявил о банкротстве сети закусочных ООО «Дядя Денер». Согласно документам, опубликованным на сайте «Электронное правосудие» копания будет находится под наблюдением.
Арбитражный суд начал рассмотрение дела из-за иска инспекторов ФНС, которые обратили внимание на задолженность “Дяди Денера” размером чуть менее двух миллионов рублей.
Ранее Atas.info сообщал, что на компанию "Экологию-Новосибирск" завели уголовное дело по ст. "Мошенничество".