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Posted Сегодня, 14:26

Published Сегодня, 14:26

Modified Сегодня, 14:38

Updated Сегодня, 14:38

Уход Макдональдса не перекрыл санкции и пандемию: фастфуд "Дядя Денер" банкротится

Сегодня, 14:26
Фото: ВК-сообщество "Дядя Дёнер | Street Food Russia"
Сеть быстрого питания закрывается в Новосибирске.

В Новосибирске сеть быстрого питания "Дядя Денер" объявлена банкротом

Местная сеть фастфуда "Дядя Денер" проходит процедуру банкротства.

 Арбитражный суд Новосибирской области объявил о банкротстве сети закусочных ООО «Дядя Денер». Согласно документам, опубликованным на сайте «Электронное правосудие» копания будет находится под наблюдением. 

Арбитражный суд начал рассмотрение дела из-за иска инспекторов ФНС, которые обратили внимание на задолженность “Дяди Денера” размером чуть менее двух миллионов рублей. 

Ранее Atas.info сообщал, что на компанию "Экологию-Новосибирск" завели уголовное дело по ст. "Мошенничество".

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#Банкротство#Фастфуд#Дядя Денер#Бизнес#Новосибирск
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