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Published Сегодня, 06:26
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Пять лет назад, компания "Экология-Новосибирск" заключила договор с Министерством ЖКХ и энергетики Новосибирской области об организации работы по вывозу и утилизации ТКО. Для оказания этих услуг "Экология-Новосибирск" привлекала перевозчиков, и заключала договора с юридическими лицами, заведомо зная, что не будет выполнять свои обязательства в полном объеме.
В 2019 году "Экология-Новосибирск" оказала услуг по вывозу ТКО на сумму 75 млн. рублей. Из них 30 мл. рублей не были оплачены. Поступившие на расчетный счет средства по оплате услуг на сумму более 1 млрд рублей были переведены аффилированному юрлицу. Материальный ущерб от этих действий оценивается в 30 млн рублей.
Следствие продолжается, дело взято на контроль в прокуратуре Новосибирской области. Между тем, банкротство ООО "Экология-Новосибирск" грозит обернуться конкурсным производством. Собрание кредиторов компании большинством голосов проголосовало за введение в ООО "Экология-Новосибирск" процедуры конкурсного производства.