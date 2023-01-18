Пять лет назад, компания "Экология-Новосибирск" заключила договор с Министерством ЖКХ и энергетики Новосибирской области об организации работы по вывозу и утилизации ТКО. Для оказания этих услуг "Экология-Новосибирск" привлекала перевозчиков, и заключала договора с юридическими лицами, заведомо зная, что не будет выполнять свои обязательства в полном объеме.