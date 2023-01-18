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Posted Сегодня, 06:26

Published Сегодня, 06:26

Modified Сегодня, 06:36

Updated Сегодня, 06:36

Регоператора "Экологию-Новосибирск" обвиняют в крупном мошенничестве на 30 млн рублей

Сегодня, 06:26
Фото: пресс-служба ООО "Экология-Новосибирск"
Транспорт компании ООО "Экология-Новосибирск"

На компанию "Экологию-Новосибирск" завели уголовное дело по ст. "Мошенничество"

Следствие считает, что неустановленные лица из руководителей "Экология-Новосибирск", начиная с 2018 года заключили договоры оказания услуг с юридическими лицами, заведомо зная, что не будут исполнять в полном объеме договорные обязательства. Ущерб от мошеннических действий оценивается в 30 млн руб.

Пять лет назад, компания "Экология-Новосибирск" заключила договор с Министерством ЖКХ и энергетики Новосибирской области об организации работы по вывозу и утилизации ТКО. Для оказания этих услуг "Экология-Новосибирск" привлекала перевозчиков, и заключала договора с юридическими лицами, заведомо зная, что не будет выполнять свои обязательства в полном объеме.

В 2019 году "Экология-Новосибирск" оказала услуг по вывозу ТКО на сумму 75 млн. рублей. Из них 30 мл. рублей не были оплачены. Поступившие на расчетный счет средства по оплате услуг на сумму более 1 млрд рублей были переведены аффилированному юрлицу. Материальный ущерб от этих действий оценивается в 30 млн рублей.

Следствие продолжается, дело взято на контроль в прокуратуре Новосибирской области. Между тем, банкротство ООО "Экология-Новосибирск" грозит обернуться конкурсным производством. Собрание кредиторов компании большинством голосов проголосовало за введение в ООО "Экология-Новосибирск" процедуры конкурсного производства

#Ольга Храмушкина#Общество#Криминал#Город#Новосибирск#Новосибирская область#Мусорная концессия#Мусор
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