atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:18

Published Сегодня, 14:18

Modified Сегодня, 14:20

Updated Сегодня, 14:20

Отставание в строительстве моста в Новосибирске бросает тень на репутацию группы ВИС

Сегодня, 14:18
Фото: vis-group.ru
Мост уже должен работать

Группа ВИС оправдывается: Центральный мост в Новосибирске готов на 65%

В ответ на выводы аудиторов контрольно-счетной палаты об отставании в строительстве четвертого мост через Обь в группе ВИС, структуры которой ведут строительство, отчитались - переправа построена на 65%. При этом концессионера не смущает, что по плану готовность должна составлять 80%

Готовность мостовой переправы через Обь в Новосибирске составляет 65%, а по некоторым инфраструктурным объектам этот показатель доходит до 80%. Об этом концессионер строительства моста, группа ВИС, сообщила на своем официальном сайте.

"На сегодняшний день работы развёрнуты на всех объектах мостового сооружения и транспортных развязок", - говорится в сообщении. В компании подчеркивают, что всего на стройплощадке занято более 1000 человек.

Между тем, согласно скорректированным планам строительства, готовность всего сооружения на январь 2023 года должна составлять 80%. Об этом в группе ВИС предпочли умолчать. Любопытно, что это сообщение вышло в ответ на отчет аудиторов контрольно-счетной палаты, где говорилось, что реальная готовность моста на текущий момент составляет 55.4%.

Попытки сохранить деловую репутацию группе ВИС даются все труднее. Мост, который строит подразделение группы в рамках концессионного соглашения с правительством Новосибирской области, должен был быть сдан еще в конце 2022 года. Потом его ввод в эксплуатацию перенесли на сентябрь 2023. Учитывая, что по данным КСП переправа готова только на половину, неудивительно, если и этот срок будет сдвинут вправо.

Забуксовали: насколько сорваны сроки главных строек в Новосибирской области
Узнать подробнее

Еще один глобальный проект группы ВИС в Новосибирской области, план по строительству двух мусорных полигонов, и вовсе с треском провалился. Скандальная "мусорная концессия" просуществовала только на бумаге с 2016 по 2022 год, после чего была расторгнута, так и не дойдя до стадии реализации.

Это не помешало компании "Экология-Новосибирск", которая входит в группу ВИС, работать в статусе регионального оператора по обращению с отходами. И это несмотря на регулярные проблемы с вывозом мусора, претензии прокуратуры и региональных властей к качеству работы "Экологии-Новосибирск". Но, похоже, что теперь у компании серьезные проблемы. Ее полного банкротства и распродажи активов требуют кредиторы, в отношении пока неустановленных лиц из руководства "мусорного оператора" возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в размере 30 млн. рублей.

Читайте также:
Стоимость строительства четвертого моста в Новосибирске взлетела до 44.7 млрд рублейКогда откроют четвертый мост в Новосибирске, сколько и где платить за проездСамую большую транспортную развязку в Европе строят в Новосибирске - будет 25 съездов
#Бизнес#Новосибирск#Группа ВИС#Строительство#Четвертый мост
Подпишитесь
Терешкова, Панферов, Гончаров: ВИП-персоны окунаются на Крещение в Новосибирске
Сегодня, 08:12
Опубликованы фотографии погибших на СВО военных из Новосибирской области
Сегодня, 05:18
Смерть на Крещение: ТОП-5 самых громких ЧП на Крещение в России и под Новосибирском
Сегодня, 09:13
Новосибирский депутат Ростислав Антонов снял видео об Аллее ангелов
Сегодня, 04:31
Столицу РФ хотят перенести в Новосибирск из-за угрозы бомбардировок
Сегодня, 08:16
В Новосибирской области оборудуют 29 купелей на Крещение-2023
Вчера, 07:14