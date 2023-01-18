Это не помешало компании "Экология-Новосибирск", которая входит в группу ВИС, работать в статусе регионального оператора по обращению с отходами. И это несмотря на регулярные проблемы с вывозом мусора, претензии прокуратуры и региональных властей к качеству работы "Экологии-Новосибирск". Но, похоже, что теперь у компании серьезные проблемы. Ее полного банкротства и распродажи активов требуют кредиторы, в отношении пока неустановленных лиц из руководства "мусорного оператора" возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в размере 30 млн. рублей.