Posted Сегодня, 14:18
Published Сегодня, 14:18
Modified Сегодня, 14:20
Updated Сегодня, 14:20
Готовность мостовой переправы через Обь в Новосибирске составляет 65%, а по некоторым инфраструктурным объектам этот показатель доходит до 80%. Об этом концессионер строительства моста, группа ВИС, сообщила на своем официальном сайте.
"На сегодняшний день работы развёрнуты на всех объектах мостового сооружения и транспортных развязок", - говорится в сообщении. В компании подчеркивают, что всего на стройплощадке занято более 1000 человек.
Между тем, согласно скорректированным планам строительства, готовность всего сооружения на январь 2023 года должна составлять 80%. Об этом в группе ВИС предпочли умолчать. Любопытно, что это сообщение вышло в ответ на отчет аудиторов контрольно-счетной палаты, где говорилось, что реальная готовность моста на текущий момент составляет 55.4%.
Попытки сохранить деловую репутацию группе ВИС даются все труднее. Мост, который строит подразделение группы в рамках концессионного соглашения с правительством Новосибирской области, должен был быть сдан еще в конце 2022 года. Потом его ввод в эксплуатацию перенесли на сентябрь 2023. Учитывая, что по данным КСП переправа готова только на половину, неудивительно, если и этот срок будет сдвинут вправо.
Еще один глобальный проект группы ВИС в Новосибирской области, план по строительству двух мусорных полигонов, и вовсе с треском провалился. Скандальная "мусорная концессия" просуществовала только на бумаге с 2016 по 2022 год, после чего была расторгнута, так и не дойдя до стадии реализации.
Это не помешало компании "Экология-Новосибирск", которая входит в группу ВИС, работать в статусе регионального оператора по обращению с отходами. И это несмотря на регулярные проблемы с вывозом мусора, претензии прокуратуры и региональных властей к качеству работы "Экологии-Новосибирск". Но, похоже, что теперь у компании серьезные проблемы. Ее полного банкротства и распродажи активов требуют кредиторы, в отношении пока неустановленных лиц из руководства "мусорного оператора" возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в размере 30 млн. рублей.