Этот вопрос, пожалуй, самый важный. Но именно об этом в отчете правительственной пресс-службы не сказано ни слова. Скупое упоминание о стоимости есть только в телеграм-канале группы "ВИС": "Задержка с началом строительства была вызвана необходимостью проведения повторной госэкспертизы проекта для определения актуальной сметной стоимости. Значительный рост цен на строительные материалы и оборудование, особенно медицинское, внёс коррективы, но сегодня уже ничего не мешает развёртыванию масштабных работ".