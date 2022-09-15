По мнению губернатора Андрея Травникова, реализация концессионного соглашения с группой "ВИС" по строительству семи поликлиник в Новосибирске идет по плану, волноваться не о чем. Ввод в эксплуатацию этих медицинских учреждений "кардинально поменяет "карту" нашего здравоохранения", сообщил глава региона и отдельно похвалил сам механизм концессии, в рамках которого идет строительство.
Эти заявления губернатор Травников сделал в рамках блиц-турне по двум стройплощадкам, в которое он отправился после того, как накануне в стенах Законодательного собрания Новосибирской области, в ходе заседания профильного комитета по строительству, прозвучала жесточайшая критика хода реализации концессии, подписанной с группой "ВИС". Депутаты потребовали расторгнуть соглашение, как наносящее вред бюджету. Вероятно, поезда губернатора на стройки была задумана с целью, как говорят чиновники, "перехватить повестку". Фактически, Травников выступил в роли "адвоката" крупной коммерческой структуры.
Сравним, что говорят по поводу "поликлинической концессии" депутаты и глава региона вместе со своей пресс-службой.
По мнению Андрея Травникова, возведение семи поликлиник в Новосибирске в рамках концессионного соглашения – абсолютное благо, которое позволит в течение 5 лет ввести в строй такие медицинские мощности, "какие в лучшие советские времена в нашем регионе вводили за две пятилетки".
"Несмотря на все сложности такого механизма, его гибкость позволяет начинать реализовывать проект сегодня, а дополнительное финансирование привлекать по мере реализации. Это выгодно и с точки зрения сроков реализации проекта, и с точки зрения управления нагрузкой на бюджет области", - заявил глава Новосибирской области.
И действительно, по словам депутатов, инвестор (ООО «Седьмая концессионная компания», группы «ВИС»), который привлекается в схему государственно-частного партнерства ради инвестиций, никаких инвестиций не вкладывал. "Закон о ГЧП – создан для привлечения инвестиций. Инвестиции привлечены – нет? Строительство идет только на деньги капитального гранта из областного бюджета", - подчеркивает вице-спикер регионального Заксобрания Ирина Диленко.
Строительная готовность поликлиник №2 и 27 превышает 35%, по поликлинике №7 строительная готовность оценивается в 40%. Работы на стройплощадках еще четырех лечебных учреждений начались в августе 2022 года, рапортует пресс-служба губернатора.
Единственный четкий срок, который указан в пресс-релизе по итогам поездки – июнь 2023 года, когда планируется сдать в эксплуатацию "новые помещения поликлиники № 2". "Работы на объекте ведутся в соответствии с графиком", - сообщил губернатору заместитель генерального директора строительного дивизиона группы "ВИС" Владислав Вавилин.
Ирина Диденко напоминает, что все возможные сроки сдачи поликлиник сорваны и подчеркивает – переговоры о стоимости объектов тянулись годы, и называет эту эпопею торгом: "С 2019 года только торговались о цене? 3.5 года. Не понравилась цена – пошли в экспертизы? А ведь здесь главный вопрос – о здоровье людей. Сейчас уже люди должны люди получать поликлинические услуги. Зашли только летом 2022".
"Если бы у меня прорабы так построили, я бы их сутки по стройке ломами гонял. Концессионер не выдержал сроки, мы его не наказали, а сумму увеличили. Сейчас правительство Новосибирской области плюет на людей. Демонстрирует наплевательское отношение к депутатам", - комментирует опытный строитель, депутат Владислав Илюхин.
Этот вопрос, пожалуй, самый важный. Но именно об этом в отчете правительственной пресс-службы не сказано ни слова. Скупое упоминание о стоимости есть только в телеграм-канале группы "ВИС": "Задержка с началом строительства была вызвана необходимостью проведения повторной госэкспертизы проекта для определения актуальной сметной стоимости. Значительный рост цен на строительные материалы и оборудование, особенно медицинское, внёс коррективы, но сегодня уже ничего не мешает развёртыванию масштабных работ".
Судя по всему, эта позиция откровенно проигрышная, и не коммерсантам, не защищающим их интересы губернатору, сказать нечего. Вместо них говорят депутаты.
Изначально контракт заключался на 7.483 млрд. рублей и уже изменялся в сторону увеличения. Последняя цифра – 19 млрд рублей. Если сравнивать с изначальной цифрой, рост получается в 2,5 раза, подсчитал Вячеслав Илюхин.
Согласно расчетам депутата Дмитрия Козловского, при такой площади объектов и цене контракта стоимость одного квадратного метра поликлиники получается 346 тысяч рублей, а инфекционной больницы – 441 тысяча за кв. м. Это в разы дороже самого элитного жилья в Новосибирске. "А из чего строится? Сэндвич-панели! У нас склады строят качественнее", - возмущается Козловский.
Правительство Новосибирской области намерено продолжать реализацию концессии по строительству поликлиник, несмотря на ее очевидную невыгодность для бюджета. Депутаты предлагают расторгнуть соглашение в отношении четырех поликлиник из семи, где работы идут практически на нулевом цикле.
В ближайшей перспективе – объявление конкурса на строительство мусорных полигонов по концессионному соглашению. В более дальних планах правительства Новосибирской области – строительство в рамках государственно-частного партнерства шести школ.
Ранее некоторые наблюдатели говорили, что губернатор -"варяг" Андрей Травников в 2017 году был назначен, как "смотрящий" за проектами группы "ВИС", которая тогда начала заходить в регион. Назначение Травникова и отставка предыдущего губернатора Владимира Городецкого произошли на фоне продолжающихся не первый месяц протестов против "мусорной концессии", которую заключил регион с группой "ВИС". После прихода Андрея Травникова количество концессионных соглашений выросло.